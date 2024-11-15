15 ноября 2024

Челябинцы отдают за поездку с питомцем в среднем 3 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, собака за рулем
Челябинцев привлекает возможность отправить животное в пункт назначения одного, без сопровождения владельцев Фото:

В Челябинске растет спрос на перевозку домашних животных. Такая услуга в среднем обходится в три тысячи рублей. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуги».

«Владельцы все чаще доверяют перевозку питомцев профессионалам. Челябинцы стали пользоваться услугами зоотакси в октябре текущего года на 86% чаще. Стоимость поездки с питомцем по городу туда и обратно в среднем составляет 3 тысячи рублей, в одну сторону — 1,5-2 тысячи рублей», — сообщили в сервисе.

Эксперты уточнили, что жители Челябинска стали активнее искать в сети Интернет услуги транспортировки животных. Их интересует доставка к ветеринару, грумеру, на железнодорожный вокзал или за пределы города. Зоотакси обычно оснащены переносками, автогамаками, автосумками и специализированными контейнерами. Кроме того, водители таких служб обладают необходимым опытом в обращении с животными и способны осуществлять транспортировку питомцев без сопровождения их владельцев.

Как ранее писало URA.RU, женщину не пустили в автобус Златоуст-Челябинск с собакой. Сотрудники автовокзала объяснили пассажирке, что правила перевозки животных изменились. По их словам, разрешено путешествовать только с собаками небольших размеров и если они находятся в переноске.

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В Челябинске растет спрос на перевозку домашних животных. Такая услуга в среднем обходится в три тысячи рублей. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуги». «Владельцы все чаще доверяют перевозку питомцев профессионалам. Челябинцы стали пользоваться услугами зоотакси в октябре текущего года на 86% чаще. Стоимость поездки с питомцем по городу туда и обратно в среднем составляет 3 тысячи рублей, в одну сторону — 1,5-2 тысячи рублей», — сообщили в сервисе. Эксперты уточнили, что жители Челябинска стали активнее искать в сети Интернет услуги транспортировки животных. Их интересует доставка к ветеринару, грумеру, на железнодорожный вокзал или за пределы города. Зоотакси обычно оснащены переносками, автогамаками, автосумками и специализированными контейнерами. Кроме того, водители таких служб обладают необходимым опытом в обращении с животными и способны осуществлять транспортировку питомцев без сопровождения их владельцев. Как ранее писало URA.RU, женщину не пустили в автобус Златоуст-Челябинск с собакой. Сотрудники автовокзала объяснили пассажирке, что правила перевозки животных изменились. По их словам, разрешено путешествовать только с собаками небольших размеров и если они находятся в переноске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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