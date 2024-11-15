Челябинцы отдают за поездку с питомцем в среднем 3 тысячи рублей

В Челябинске растет спрос на перевозку домашних животных. Такая услуга в среднем обходится в три тысячи рублей. Об этом рассказали аналитики «Авито Услуги».
«Владельцы все чаще доверяют перевозку питомцев профессионалам. Челябинцы стали пользоваться услугами зоотакси в октябре текущего года на 86% чаще. Стоимость поездки с питомцем по городу туда и обратно в среднем составляет 3 тысячи рублей, в одну сторону — 1,5-2 тысячи рублей», — сообщили в сервисе.
Эксперты уточнили, что жители Челябинска стали активнее искать в сети Интернет услуги транспортировки животных. Их интересует доставка к ветеринару, грумеру, на железнодорожный вокзал или за пределы города. Зоотакси обычно оснащены переносками, автогамаками, автосумками и специализированными контейнерами. Кроме того, водители таких служб обладают необходимым опытом в обращении с животными и способны осуществлять транспортировку питомцев без сопровождения их владельцев.
Как ранее писало URA.RU, женщину не пустили в автобус Златоуст-Челябинск с собакой. Сотрудники автовокзала объяснили пассажирке, что правила перевозки животных изменились. По их словам, разрешено путешествовать только с собаками небольших размеров и если они находятся в переноске.
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