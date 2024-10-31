Женщину с маленькой собачкой не пустили в автобус в Челябинской области

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По правилам, собаки мелких пород в салоне автобуса должны находиться в переноске
По правилам, собаки мелких пород в салоне автобуса должны находиться в переноске Фото:

Женщину с собакой породы корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники вокзала не только нахамили пассажирке, но и пнули ее собаку, утверждает пострадавшая.

«Сегодня на автовокзале меня с собакой корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники <…> хамили в наглую, <…> контролер не пускает меня в автобус и пинает собаку», — сообщила Лора С. в группе «Инцидент Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».

С недавнего времени изменились правила перевозки животных, объяснили на вокзале женщине. В автобусах можно ездить только с мелкими животными в переноске и держать переноску на руках. Пострадавшую удивляет, как ей тогда продали билет? Кассира она предупредила, что едет с собакой. Теперь пострадавшая намерена судиться с автовокзалом в Златоусте. 

Перевозку животного в автобусе нужно согласовывать заранее с перевозчиком, так как условия у разных компаний могут различаться, говорится в правилах провоза животных в автобусах на сервисе tutu.ру. Что касается общих правил, то собаки мелких пород должны находиться в салоне автобуса в переноске, но, если она не превышает 120 сантиметров. За провоз платить не нужно.

Что касается крупных собак, то владельцу потребуется купить билет на заднее место в автобусе для себя и багажное для собаки. В дороге собака должна быть в наморднике и на поводке.

Обновлено в 16:15 по уральскому времени:

Редакция URA.RU направила запрос на электронную почту автовокзала в Златоусте. Ответ будет опубликован после получения. 

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Женщину с собакой породы корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники вокзала не только нахамили пассажирке, но и пнули ее собаку, утверждает пострадавшая. «Сегодня на автовокзале меня с собакой корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники <…> хамили в наглую, <…> контролер не пускает меня в автобус и пинает собаку», — сообщила Лора С. в группе «Инцидент Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». С недавнего времени изменились правила перевозки животных, объяснили на вокзале женщине. В автобусах можно ездить только с мелкими животными в переноске и держать переноску на руках. Пострадавшую удивляет, как ей тогда продали билет? Кассира она предупредила, что едет с собакой. Теперь пострадавшая намерена судиться с автовокзалом в Златоусте.  Перевозку животного в автобусе нужно согласовывать заранее с перевозчиком, так как условия у разных компаний могут различаться, говорится в правилах провоза животных в автобусах на сервисе tutu.ру. Что касается общих правил, то собаки мелких пород должны находиться в салоне автобуса в переноске, но, если она не превышает 120 сантиметров. За провоз платить не нужно. Что касается крупных собак, то владельцу потребуется купить билет на заднее место в автобусе для себя и багажное для собаки. В дороге собака должна быть в наморднике и на поводке. Обновлено в 16:15 по уральскому времени: Редакция URA.RU направила запрос на электронную почту автовокзала в Златоусте. Ответ будет опубликован после получения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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