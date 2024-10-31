Женщину с маленькой собачкой не пустили в автобус в Челябинской области

Женщину с собакой породы корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники вокзала не только нахамили пассажирке, но и пнули ее собаку, утверждает пострадавшая.
«Сегодня на автовокзале меня с собакой корги не пустили в автобус Златоуст-Челябинск. Сотрудники <…> хамили в наглую, <…> контролер не пускает меня в автобус и пинает собаку», — сообщила Лора С. в группе «Инцидент Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».
С недавнего времени изменились правила перевозки животных, объяснили на вокзале женщине. В автобусах можно ездить только с мелкими животными в переноске и держать переноску на руках. Пострадавшую удивляет, как ей тогда продали билет? Кассира она предупредила, что едет с собакой. Теперь пострадавшая намерена судиться с автовокзалом в Златоусте.
Перевозку животного в автобусе нужно согласовывать заранее с перевозчиком, так как условия у разных компаний могут различаться, говорится в правилах провоза животных в автобусах на сервисе tutu.ру. Что касается общих правил, то собаки мелких пород должны находиться в салоне автобуса в переноске, но, если она не превышает 120 сантиметров. За провоз платить не нужно.
Что касается крупных собак, то владельцу потребуется купить билет на заднее место в автобусе для себя и багажное для собаки. В дороге собака должна быть в наморднике и на поводке.
Обновлено в 16:15 по уральскому времени:
Редакция URA.RU направила запрос на электронную почту автовокзала в Златоусте. Ответ будет опубликован после получения.
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