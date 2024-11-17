Опубликовано видео падения БПЛА на завод в Ижевске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ижевск с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Падение вражеского аппарата попало на запись камер видеонаблюдения.
На опубликованных кадрах виден момент падения беспилотника. Удар спровоцировал взрыв.
В результате атаки ВСУ пострадал один человек. Мужчина госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести, сообщил telegram-канал Shot. По словам Минздрава региона, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы.
Падение БПЛА не повлияло на работу систем городского хозяйства. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Чистяков.
Ранее сообщалось, что в Ижевске произошел взрыв в одном из заводских цехов. Предварительной причиной произошедшего называют падение беспилотника.
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