16 ноября 2024

В Перми в результате пожара на автомойке пострадал человек

В Перми на улице Верхнемуллинская сотрудники МЧС ликвидировали горение автомойки
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара
Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара Фото:

В Перми во время пожара на автомойке пострадал мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-з нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Сообщение о пожаре на улице Верхнемуллинская в городе Пермь поступило 16 ноября в 06:32. Горело металлическое здание автомойки. Погибших на пожаре нет, один пострадавший — 37-летний мужчина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышел на улицу один человек. Открытое горение ликвидировано в 06:43», — сообщили в пресс-службе.

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и 9 единиц техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования..

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В Перми во время пожара на автомойке пострадал мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-з нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Сообщение о пожаре на улице Верхнемуллинская в городе Пермь поступило 16 ноября в 06:32. Горело металлическое здание автомойки. Погибших на пожаре нет, один пострадавший — 37-летний мужчина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышел на улицу один человек. Открытое горение ликвидировано в 06:43», — сообщили в пресс-службе. В тушении были задействованы 15 человек личного состава и 9 единиц техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования..
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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