В Перми в результате пожара на автомойке пострадал человек

В Перми во время пожара на автомойке пострадал мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-з нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Сообщение о пожаре на улице Верхнемуллинская в городе Пермь поступило 16 ноября в 06:32. Горело металлическое здание автомойки. Погибших на пожаре нет, один пострадавший — 37-летний мужчина. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышел на улицу один человек. Открытое горение ликвидировано в 06:43», — сообщили в пресс-службе.
В тушении были задействованы 15 человек личного состава и 9 единиц техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования..
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