Банкиры, укравшие более 10 миллиардов рублей, получили срок

Басманный районный суд Москвы вынес приговор в виде лишения свободы трех членов ОПГ, обвиняемых в хищении более 10 миллиардов рублей из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Об этом сообщила судья на заседании.
«Бывшего вице-президента банка „Агросоюз“ Станислава Шеловских приговорили к 17 годам колонии строгого режима, <...> экс-бухгалтера Наталью Петренко приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а бывшего сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева — к 14 годам», — передают «Известия» приговор судьи. Там добавили, что в отношении перечисленных лиц было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
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