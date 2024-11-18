Банкиры, укравшие более 10 миллиардов рублей, получили срок

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Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере
Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Басманный районный суд Москвы вынес приговор в виде лишения свободы трех членов ОПГ, обвиняемых в хищении более 10 миллиардов рублей из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Об этом сообщила судья на заседании.

«Бывшего вице-президента банка „Агросоюз“ Станислава Шеловских приговорили к 17 годам колонии строгого режима, <...> экс-бухгалтера Наталью Петренко приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а бывшего сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева — к 14 годам», — передают «Известия» приговор судьи. Там добавили, что в отношении перечисленных лиц было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

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Басманный районный суд Москвы вынес приговор в виде лишения свободы трех членов ОПГ, обвиняемых в хищении более 10 миллиардов рублей из банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Об этом сообщила судья на заседании. «Бывшего вице-президента банка „Агросоюз“ Станислава Шеловских приговорили к 17 годам колонии строгого режима, <...> экс-бухгалтера Наталью Петренко приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а бывшего сотрудника столичной полиции Дениса Макарцева — к 14 годам», — передают «Известия» приговор судьи. Там добавили, что в отношении перечисленных лиц было возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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