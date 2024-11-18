18 ноября 2024

На свердловской трассе насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, патруль дпс, дпс
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Фото:

На трассе Нижняя Салда—Алапаевск вечером 18 ноября водитель автомобиля Ora сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть в небезопасном месте. 78-летняя женщина погибла на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Трагедия произошла 18 ноября в 19:00 на 78 километре автодороги Нижняя Салда—Алапаевск. Водитель, управляя транспортным средством Ora совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть не убедившись в своей безопасности, перед близко идущим транспортным средством. 78-летняя женщина погибла на месте, до прибытия бригады скорой помощи», — следует из сообщения.

Автомобилем управляла 47-летняя женщина, у которой стаж вождения 24 года. Пенсионерка была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция напоминает, что вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Переходить дорогу следует только в разрешенных для этого местах и убедившись в безопасности.

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На трассе Нижняя Салда—Алапаевск вечером 18 ноября водитель автомобиля Ora сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть в небезопасном месте. 78-летняя женщина погибла на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Трагедия произошла 18 ноября в 19:00 на 78 километре автодороги Нижняя Салда—Алапаевск. Водитель, управляя транспортным средством Ora совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть не убедившись в своей безопасности, перед близко идущим транспортным средством. 78-летняя женщина погибла на месте, до прибытия бригады скорой помощи», — следует из сообщения. Автомобилем управляла 47-летняя женщина, у которой стаж вождения 24 года. Пенсионерка была одета в темную одежду, без световозвращающих элементов. Госавтоинспекция напоминает, что вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Переходить дорогу следует только в разрешенных для этого местах и убедившись в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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