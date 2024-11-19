В Ростовской области уничтожены 11 беспилотников ВСУ

В Ростовской области за одну ночь было уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Ростовской области отреагировали на атаку из воздуха. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в районе Таганрога был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, на земле удачно удалось предотвратить любые последствия инцидента, передает «Ридус».
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