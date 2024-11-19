В Ростовской области уничтожены 11 беспилотников ВСУ

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ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область
ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области за одну ночь было уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Другие подробности инцидента не приводятся. 

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Ростовской области отреагировали на атаку из воздуха. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в районе Таганрога был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, на земле удачно удалось предотвратить любые последствия инцидента, передает «Ридус».

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В Ростовской области за одну ночь было уничтожено 11 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Другие подробности инцидента не приводятся.  Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Ростовской области отреагировали на атаку из воздуха. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что в районе Таганрога был сбит беспилотный летательный аппарат. По его словам, на земле удачно удалось предотвратить любые последствия инцидента, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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