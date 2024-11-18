Юристам и журналистам сложнее всего найти работу в Перми

В Пермском крае самая высокая конкуренция за рабочие места сложилась у юристов и журналистов. Это выяснили аналитики HeadHunter. На одну вакансию в этих сферах претендуют более 200 человек.
«Максимальная конкуренция среди соискателей в ноябре зафиксирована по профессиональной роли „директор юридического департамента“. Была открыта лишь одна вакансия, на которую приходилось 220 резюме потенциальных кандидатов. На втором месте оказалась специальность журналиста, корреспондента, с соотношением 219 резюме на вакансию», — рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.
Мощная борьба за рабочие места ведется среди творческих, топ-менеджерских и ИТ-профессии. Среди высококонкурентных оказались такие как финансовый контролер (180 резюме на вакансию), арт-директор, креативный директор (151), операционный директор (142), гейм-дизайнер (99) и другие.
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