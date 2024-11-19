Жители ХМАО отказываются покупать подержанные иномарки

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь снизился спрос на поддержанные автомобили. До этого на рынке фиксировали повышенный интерес покупателей на фоне повышения утилизационного сбора в стране, сообщают аналитики Центробанка.
«В предыдущие месяцы спрос на подержанные автомобили иностранного производства рос в связи со стремлением населения успеть приобрести автомобиль до его удорожания из-за значительной индексации утилизационного сбора с 1 октября. Снижение спроса в октябре привело к замедлению годового роста цен на иномарки на вторичном рынке», — говорится на сайте ЦБ.
Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%).
Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С . Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки на фоне повышения утилизационного сбора.
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