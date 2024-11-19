19 ноября 2024

Жители ХМАО отказываются покупать подержанные иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре упал спрос на иномарки с пробегом
В Югре упал спрос на иномарки с пробегом Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь снизился спрос на поддержанные автомобили. До этого на рынке фиксировали повышенный интерес покупателей на фоне повышения утилизационного сбора в стране, сообщают аналитики Центробанка.

«В предыдущие месяцы спрос на подержанные автомобили иностранного производства рос в связи со стремлением населения успеть приобрести автомобиль до его удорожания из-за значительной индексации утилизационного сбора с 1 октября. Снижение спроса в октябре привело к замедлению годового роста цен на иномарки на вторичном рынке», — говорится на сайте ЦБ.

Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%).

Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С . Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки на фоне повышения утилизационного сбора.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь снизился спрос на поддержанные автомобили. До этого на рынке фиксировали повышенный интерес покупателей на фоне повышения утилизационного сбора в стране, сообщают аналитики Центробанка. «В предыдущие месяцы спрос на подержанные автомобили иностранного производства рос в связи со стремлением населения успеть приобрести автомобиль до его удорожания из-за значительной индексации утилизационного сбора с 1 октября. Снижение спроса в октябре привело к замедлению годового роста цен на иномарки на вторичном рынке», — говорится на сайте ЦБ. Инфляция в регионе в целом за октябрь замедлилась до 7,68%. Месяцем ранее показатель был на уровне 7,99%. Годовой темп прироста цен оказался ниже, чем по Уральскому федеральному округу (7,88%) и России (8,54%). Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С . Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки на фоне повышения утилизационного сбора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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