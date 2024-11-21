Жилье на «вторичке» за границей города в Челябинске дорожает в цене. Фото

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Самое дорогое жилье продается в Сосновском районе
Самое дорогое жилье продается в Сосновском районе Фото:

Самое дорогое жилье по состоянию на октябрь 2024 года на вторичном рынке продавалось в поселке Пригородный в Сосновском районе под Челябинском. Цены на квартиры там обогнали Центральный и Советский районы города. На данный момент «вторичка» там продается по 125 тысяч рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Этажи».

«В Челябинске на вторичном рынке самые дорогие квартиры продаются в поселке „Пригородный“ в Сосновском районе — по 125 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте — Центральный район, где стоимость квартир составляет 110 тысяч 116 рублей», — сообщили в пресс-службе.

На третьем месте по стоимости — вновь поселок Западный в Сосновском районе со средней ценой в 105 тысяч рублей за квадратный метр. Всего в октябре там продавалось 34 квартиры на вторичном рынке. При этом средняя цена предложения о продаже квартир на вторичном рынке в октябре составила 98 тысяч 844 рубля за квадратный метр.

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Самое дорогое жилье по состоянию на октябрь 2024 года на вторичном рынке продавалось в поселке Пригородный в Сосновском районе под Челябинском. Цены на квартиры там обогнали Центральный и Советский районы города. На данный момент «вторичка» там продается по 125 тысяч рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Этажи». «В Челябинске на вторичном рынке самые дорогие квартиры продаются в поселке „Пригородный“ в Сосновском районе — по 125 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте — Центральный район, где стоимость квартир составляет 110 тысяч 116 рублей», — сообщили в пресс-службе. На третьем месте по стоимости — вновь поселок Западный в Сосновском районе со средней ценой в 105 тысяч рублей за квадратный метр. Всего в октябре там продавалось 34 квартиры на вторичном рынке. При этом средняя цена предложения о продаже квартир на вторичном рынке в октябре составила 98 тысяч 844 рубля за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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