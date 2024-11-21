Самое дорогое жилье по состоянию на октябрь 2024 года на вторичном рынке продавалось в поселке Пригородный в Сосновском районе под Челябинском. Цены на квартиры там обогнали Центральный и Советский районы города. На данный момент «вторичка» там продается по 125 тысяч рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе «Этажи».
«В Челябинске на вторичном рынке самые дорогие квартиры продаются в поселке „Пригородный“ в Сосновском районе — по 125 тысяч рублей за квадратный метр. На втором месте — Центральный район, где стоимость квартир составляет 110 тысяч 116 рублей», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте по стоимости — вновь поселок Западный в Сосновском районе со средней ценой в 105 тысяч рублей за квадратный метр. Всего в октябре там продавалось 34 квартиры на вторичном рынке. При этом средняя цена предложения о продаже квартир на вторичном рынке в октябре составила 98 тысяч 844 рубля за квадратный метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!