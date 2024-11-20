«Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди пермяков

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал самым популярным в 2024 году среди пермских зрителей онлайн-кинотеатра Wink. Такие данные предоставила URA.RU компания «Ростелеком».
«Абсолютным лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (18+). На втором месте — драмеди „Комбинация“ (18+). Третью позицию занял сериал про переходный возраст „Трудные подростки“ (18+)», — говорится в сообщении компании.
Серди зарубежных лент пермяки больше всего смотрели сериалы «Постучись в мою дверь» (16+), «Великолепный век» (16+) и «Дом Дракона» (18+). Самыми популярными мультфильмами стали «Три кота» (0+), «Маша и Медведь» (0+) и «Барбоскины» (0+).
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