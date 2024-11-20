20 ноября 2024

«Слово пацана» стал самым популярным сериалом среди пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» обошел всех по пулярности
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» обошел всех по пулярности Фото:

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал самым популярным в 2024 году среди пермских зрителей онлайн-кинотеатра Wink. Такие данные предоставила URA.RU компания «Ростелеком».

«Абсолютным лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (18+). На втором месте — драмеди „Комбинация“ (18+). Третью позицию занял сериал про переходный возраст „Трудные подростки“ (18+)», — говорится в сообщении компании.

Серди зарубежных лент пермяки больше всего смотрели сериалы «Постучись в мою дверь» (16+), «Великолепный век» (16+) и «Дом Дракона» (18+). Самыми популярными мультфильмами стали «Три кота» (0+), «Маша и Медведь» (0+) и «Барбоскины» (0+).

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал самым популярным в 2024 году среди пермских зрителей онлайн-кинотеатра Wink. Такие данные предоставила URA.RU компания «Ростелеком». «Абсолютным лидером у зрителей среди многосерийных фильмов стал нашумевший проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (18+). На втором месте — драмеди „Комбинация“ (18+). Третью позицию занял сериал про переходный возраст „Трудные подростки“ (18+)», — говорится в сообщении компании. Серди зарубежных лент пермяки больше всего смотрели сериалы «Постучись в мою дверь» (16+), «Великолепный век» (16+) и «Дом Дракона» (18+). Самыми популярными мультфильмами стали «Три кота» (0+), «Маша и Медведь» (0+) и «Барбоскины» (0+).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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