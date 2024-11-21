Любимица ЧВК «Вагнер» и отмененная певица летят в Екатеринбург, с ними — патриот Газманов

Концерты Anna Asti отменяли в 2023 году, но сейчас певица спокойно выступает по всей России
В последний месяц 2024 года концертные площадки продолжают радовать екатеринбуржцев яркими и масштабными шоу. На очереди — сольный концерт Anna Asti, которую «отменяли» после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, перенесенное ранее выступление рэпера Big Baby Tape, любимица бойцов ЧВК «Вагнер» Мэйби Бэйби, Олег Газманов и другие. Подборка самых интересных концертов декабря — в афише URA.RU.
- 1 декабря: Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» выступят в «МТС Live Холл», где исполнят легендарные песни «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж» и другие.
- 1 декабря: один из самых известных саунд-продюсеров SALUKI едет на Урал в рамках нового тура. Артист обещает новую программу и полюбившиеся поклонникам песни, выступление пройдет в концерт-холле «Свобода».
- 3 декабря: резидент Comedy Club Иван Половинкин выступит со стендапом про женщин и раскроет секреты своей «счастливой» семейной жизни. Мероприятие пройдет в баварском клубном ресторане «Максимилианс».
- 4 декабря: первая русскоязычная исполнительница, попавшая в мировой чарт Apple Music, любимица ранимых женщин и сильных мужчин Anna Asti везет программу «Феникс», с которой выступит на площадке «МТС Live Холл».
- 5 декабря: уникальный симфонический концерт памяти Егора Летова пройдет в TeleClub. Фанаты культовой группы «Гражданская оборона» услышат легендарные песни, которые исполнят хор и оркестр.
- 6 декабря: уроженец Екатеринбурга Леша Свик порадует слушателей проникновенными балладами в «МТС Live Холл».
- 6 декабря: любимая группа президента РФ Владимира Путина «Любэ» подготовила программу в честь своего 35-летия. «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами» и многие другие популярные песни прозвучат в ККТ «Космос».
- 6 декабря: рэпер Toxi$, которого отличают высокий голос, мелодичные биты и коллаборации с известными артистами, выступит в Tele-Club. Организаторы просят учесть, что на концерте будут действовать ограничения — запустят лишь фанатов старше 16 лет, поэтому следует взять паспорт или доверенность от родителей.
- 7 декабря: талантливый стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» Андрей Бебуришвили на один вечер окунет уральцев в мир юмора. Концерт пройдет в ККТ «Космос».
- 7 декабря: участники фестиваля «Нашествие» группа «Мураками» отметит свое 20-летие на сцене TeleClub.
- 7 декабря: эксклюзивный вечер черной кожи и солнечных очков устроит группа RSAC. Проверенные мужские песни о любви прозвучат в клубе «Ц».
- 8 декабря: самый ожидаемый артист отечественной рэп-индустрии Big Baby Tape, который ранее неожиданно перенес концерт, все же выступит на площадке TeleClub.
- 8 декабря: комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун представят шоу «Импровизаторы» без сценария и подготовки. Концерта будет два подряд (в 14:00 и 19:00) в «МТС Live Холл».
- 12 декабря: «Три дня дождя» — звезды отечественной рок-сцены, которые дадут концерт в «МТС Live Холл». Концепция программы держится в секрете, но фанатам обещают грандиозный сюрприз, приуроченный к важному для группы событию.
- 12 декабря: группа «Ундервуд» и Константин Хабенский выступят с совместным гастрольным туром, посвященным поэту Булату Окуджаве. Масштабная театрально-концертная программа пройдет во Дворце культуры железнодорожников.
- 13 декабря: рэпер MAYOT — один из самых прослушиваемых российских исполнителей на площадке Spotify. Новые треки и знакомые хиты он представит в TeleClub.
- 13 декабря: Молодой Платон, начавший свой путь на музыкальный Олимп в 14 лет. Трэп-исполнитель встретится с поклонниками в концерт-холле «Свобода».
- 13 и 14 декабря: бренд Свердловской области, команда «Уральские пельмени», два дня подряд будет показывать шоу «Лежачий патруль». Мероприятие пройдет во Дворце молодежи.
- 14 и 21 декабря: совместный концерт двух рэп-легенд в «Свободе концерт-холл». АК-47 и TGK будут раскачивать зал два дня подряд.
- 15 декабря: шоу «55 лет на сцене!» представит уральцам Олег Газманов в «МТС Live Холл». Со сцены прозвучат как танцевальные песни, так и патриотические композиции.
- 15 декабря: Елена Ваенга выступит с предновогодними концертами в «Космосе». Выступления будет два, во время которых певица обещает подарить яркие эмоции и покорить своей харизмой.
- 16 декабря: рэп-принцесса Мэйби Бэйби выступит в «Свободе концерт-холл». Зрителям обещают устроить вечеринку, где сладкая наивность будет граничить с дерзким соблазном.
- 19 декабря: GONE.Fludd впервые за долгое время проведет полноценный концерт за пределами Москвы. «Кубик льда», «Мамбл» и «Сахарный человек» прозвучат со сцены Tele-Club.
- 21 декабря: традиционный новогодний концерт даст «Хор Турецкого». Лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках — в ККТ «Космос».
- 22 декабря: масштабное и зрелищное ледовое шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в «Уральце». Главные роли в спектакле исполнят именитые фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.
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