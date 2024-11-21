Девочка выводила людей из свердловского ТЦ, где раздалась стрельба. Фото

В Каменске-Уральском школьница выводила людей из ТЦ, где раздалась стрельба
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Торговый центр «Стрекоза». Курган
ЧП произошло в ТЦ на Суворова в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

Девочка-подросток выводила посетителей торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), где раздалась стрельба. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Я видел, как она помогала людям выходить из центра. Указывала путь к выходам. Потом сама выбежала», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел днем 21 ноября из-за ссоры двух мужчин. Один выхватил нож, второй — травматический пистолет. Их пытался разнять третий мужчина. Дебоширами оказались местные жители: одному 47 лет, второму — 43. Оба получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики начали проверку.

На месте происшествия работали силовики
На месте происшествия работали силовики
Фото:
Пистолет, который изъяли сыщики
Пистолет, который изъяли сыщики
Фото:

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Девочка-подросток выводила посетителей торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), где раздалась стрельба. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Я видел, как она помогала людям выходить из центра. Указывала путь к выходам. Потом сама выбежала», — сказал собеседник агентства. Инцидент произошел днем 21 ноября из-за ссоры двух мужчин. Один выхватил нож, второй — травматический пистолет. Их пытался разнять третий мужчина. Дебоширами оказались местные жители: одному 47 лет, второму — 43. Оба получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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