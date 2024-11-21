Девочка-подросток выводила посетителей торгового центра «Мегамарт» в Каменске-Уральском (Свердловская область), где раздалась стрельба. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Я видел, как она помогала людям выходить из центра. Указывала путь к выходам. Потом сама выбежала», — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел днем 21 ноября из-за ссоры двух мужчин. Один выхватил нож, второй — травматический пистолет. Их пытался разнять третий мужчина. Дебоширами оказались местные жители: одному 47 лет, второму — 43. Оба получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики начали проверку.
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