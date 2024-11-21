21 ноября 2024

Первый фиджитал-центр Перми будет запущен в работу в начале декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка совмещает в себе классические и цифровые виды спорта Фото:

Открытие первого фиджитал-центра в Перми пройдет 7 декабря. Объект уже готов к эксплуатации и прошел приемку, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

«Пермский фиджитал-центр откроет двери перед посетителями 7 декабря», — сообщила Татьяна Чеснокова порталу «В курсе.ру». Центр представляет собой мультиплощадку нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта.

В профильном прикамском министерстве рассказывали URA.RU, что спортивный объект построили в рамках соглашения о сотрудничестве региона со Всероссийской федерации фиджитал-спорта. На реализацию проекта было потрачено 95,6 млн рублей.

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Открытие первого фиджитал-центра в Перми пройдет 7 декабря. Объект уже готов к эксплуатации и прошел приемку, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. «Пермский фиджитал-центр откроет двери перед посетителями 7 декабря», — сообщила Татьяна Чеснокова порталу «В курсе.ру». Центр представляет собой мультиплощадку нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта. В профильном прикамском министерстве рассказывали URA.RU, что спортивный объект построили в рамках соглашения о сотрудничестве региона со Всероссийской федерации фиджитал-спорта. На реализацию проекта было потрачено 95,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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