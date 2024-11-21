Первый фиджитал-центр Перми будет запущен в работу в начале декабря

Открытие первого фиджитал-центра в Перми пройдет 7 декабря. Объект уже готов к эксплуатации и прошел приемку, рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
«Пермский фиджитал-центр откроет двери перед посетителями 7 декабря», — сообщила Татьяна Чеснокова порталу «В курсе.ру». Центр представляет собой мультиплощадку нового поколения, которая объединяет в себе классические и цифровые виды спорта.
В профильном прикамском министерстве рассказывали URA.RU, что спортивный объект построили в рамках соглашения о сотрудничестве региона со Всероссийской федерации фиджитал-спорта. На реализацию проекта было потрачено 95,6 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!