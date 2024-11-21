21 ноября 2024

Пермские хоккеисты будут бороться за головы лосей. Видео

Кубок Первенства Пермского края по хоккею сделали в виде голов лосей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае начинается хоккейный сезон
В Пермском крае начинается хоккейный сезон Фото:

Организаторы утвердили новые трофеи для Первенства Пермского края по хоккею — это кубки в виде голов лосей. Об этом сообщили в Федерации хоккея Прикамья.

«С гордостью сообщаем, что Федерация хоккея учредила новые трофеи для Первенства Пермского края по хоккею! Мы рады представить вам новые кубки, символизирующие не только спортивные достижения, но и дух единства, упорства и стремления к победе, который всегда вдохновляет участников на высокие достижения», — говорится на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».

Работа над созданием кубков шла несколько месяцев. Авторами идеи стали художники Ольга Стенно и Рустам Исмагилов. «В основе Кубка лежит образ Человеколося — один из основных образов Пермского звериного стиля. Нигде, кроме Пермского края и республики Коми, на территории Евразии такого образа не существует. Человеколось символизирует божество, непосредственно взаимодействующеее с человеком, оно является посредником между ним и высшими силами. К тому же символ наделен всеми достоинствами сильного, величественного и благородного животного», — пояснила задумку Ольга Стенно.

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Организаторы утвердили новые трофеи для Первенства Пермского края по хоккею — это кубки в виде голов лосей. Об этом сообщили в Федерации хоккея Прикамья. «С гордостью сообщаем, что Федерация хоккея учредила новые трофеи для Первенства Пермского края по хоккею! Мы рады представить вам новые кубки, символизирующие не только спортивные достижения, но и дух единства, упорства и стремления к победе, который всегда вдохновляет участников на высокие достижения», — говорится на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Работа над созданием кубков шла несколько месяцев. Авторами идеи стали художники Ольга Стенно и Рустам Исмагилов. «В основе Кубка лежит образ Человеколося — один из основных образов Пермского звериного стиля. Нигде, кроме Пермского края и республики Коми, на территории Евразии такого образа не существует. Человеколось символизирует божество, непосредственно взаимодействующеее с человеком, оно является посредником между ним и высшими силами. К тому же символ наделен всеми достоинствами сильного, величественного и благородного животного», — пояснила задумку Ольга Стенно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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