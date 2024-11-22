Совкомбанк оштрафуют на миллион после жалобы свердловчанина

Свердловчанин обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на получение рекламных сообщений от ПАО «Совкомбанка», несмотря на ранее отозванное им согласие на их получение. За подобные нарушения банку грозит административная ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей.
«Ранее гражданин отозвал свое согласие на рассылку. Однако реклама снова поступает ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращается в антимонопольный орган с жалобой на рассылку банка. ПАО „Совкомбанк“ не представило доказательств, что получило согласие гражданина на рассылку. Комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение. Банку грозит административная ответственность — от 300 000 до 1 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Как пояснили в УФАС, распространение рекламы посредством SMS-сообщений, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия абонента запрещено законодательством. Данная мера направлена на защиту граждан от нежелательной рекламы, которая может рассматриваться как форма информационного насилия.
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