Совкомбанк оштрафуют на миллион после жалобы свердловчанина

Совкомбанку грозит миллион рублей штрафа за рассылку на почту свердловчанину
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Клипарт, разное. Екатеринбург, совкомбанк
Банку грозит штраф за рассылку рекламных сообщений (архивное фото) Фото:

Свердловчанин обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на получение рекламных сообщений от ПАО «Совкомбанка», несмотря на ранее отозванное им согласие на их получение. За подобные нарушения банку грозит административная ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей.

«Ранее гражданин отозвал свое согласие на рассылку. Однако реклама снова поступает ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращается в антимонопольный орган с жалобой на рассылку банка. ПАО „Совкомбанк“ не представило доказательств, что получило согласие гражданина на рассылку. Комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение. Банку грозит административная ответственность — от 300 000 до 1 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как пояснили в УФАС, распространение рекламы посредством SMS-сообщений, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия абонента запрещено законодательством. Данная мера направлена на защиту граждан от нежелательной рекламы, которая может рассматриваться как форма информационного насилия.

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Свердловчанин обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с жалобой на получение рекламных сообщений от ПАО «Совкомбанка», несмотря на ранее отозванное им согласие на их получение. За подобные нарушения банку грозит административная ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей. «Ранее гражданин отозвал свое согласие на рассылку. Однако реклама снова поступает ему на электронную почту. Заявитель на протяжении нескольких лет обращается в антимонопольный орган с жалобой на рассылку банка. ПАО „Совкомбанк“ не представило доказательств, что получило согласие гражданина на рассылку. Комиссия Свердловского УФАС России признала нарушение. Банку грозит административная ответственность — от 300 000 до 1 000 000 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Как пояснили в УФАС, распространение рекламы посредством SMS-сообщений, звонков и электронных рассылок без предварительного согласия абонента запрещено законодательством. Данная мера направлена на защиту граждан от нежелательной рекламы, которая может рассматриваться как форма информационного насилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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