Губернатор Текслер лично поздравил челябинца с 100-летним юбилеем. Фото

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Передвижной музей «Поезд Победы». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер навестил юбиляра Фото:

Губернатор Челябинской области посетил 100-летнего юбиляра из села Пролетарка Кизильского района. Михаил Сергеевич Иванов недавно отметил свой День рождения и рассказал главе региона о своей жизни.

«В поселке Пролетарка Кизильского района живет Михаил Сергеевич Иванов. Совсем недавно ему исполнилось 100 лет!», — рассказал текслер в своем telegram-канале. Глава региона лично приехал поздравить юбиляра и поговорить по душам.

Челябинец прошел Великую Отечественную войну и вернулся домой. В свои 100 лет он активно следит за событиями в мире и делится мнением. Его поддерживает семья, которая всегда была рядом, выстояла в тяжелые годы и создала условия для своих детей, в которых сами не жили.

«И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг. Будем ценить и помнить сами, и другим забыть не дадим», — подчеркнул губернатор.

Губернатор поговорил о жизни с юбиляром
Губернатор поговорил о жизни с юбиляром

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Губернатор Челябинской области посетил 100-летнего юбиляра из села Пролетарка Кизильского района. Михаил Сергеевич Иванов недавно отметил свой День рождения и рассказал главе региона о своей жизни. «В поселке Пролетарка Кизильского района живет Михаил Сергеевич Иванов. Совсем недавно ему исполнилось 100 лет!», — рассказал текслер в своем telegram-канале. Глава региона лично приехал поздравить юбиляра и поговорить по душам. Челябинец прошел Великую Отечественную войну и вернулся домой. В свои 100 лет он активно следит за событиями в мире и делится мнением. Его поддерживает семья, которая всегда была рядом, выстояла в тяжелые годы и создала условия для своих детей, в которых сами не жили. «И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг. Будем ценить и помнить сами, и другим забыть не дадим», — подчеркнул губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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