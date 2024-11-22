Губернатор Текслер лично поздравил челябинца с 100-летним юбилеем. Фото

22 ноября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер навестил юбиляра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области посетил 100-летнего юбиляра из села Пролетарка Кизильского района. Михаил Сергеевич Иванов недавно отметил свой День рождения и рассказал главе региона о своей жизни. «В поселке Пролетарка Кизильского района живет Михаил Сергеевич Иванов. Совсем недавно ему исполнилось 100 лет!», — рассказал текслер в своем telegram-канале. Глава региона лично приехал поздравить юбиляра и поговорить по душам. Челябинец прошел Великую Отечественную войну и вернулся домой. В свои 100 лет он активно следит за событиями в мире и делится мнением. Его поддерживает семья, которая всегда была рядом, выстояла в тяжелые годы и создала условия для своих детей, в которых сами не жили. «И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг. Будем ценить и помнить сами, и другим забыть не дадим», — подчеркнул губернатор. Губернатор поговорил о жизни с юбиляром Алексей Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области посетил 100-летнего юбиляра из села Пролетарка Кизильского района. Михаил Сергеевич Иванов недавно отметил свой День рождения и рассказал главе региона о своей жизни. «В поселке Пролетарка Кизильского района живет Михаил Сергеевич Иванов. Совсем недавно ему исполнилось 100 лет!», — рассказал текслер в своем telegram-канале. Глава региона лично приехал поздравить юбиляра и поговорить по душам. Челябинец прошел Великую Отечественную войну и вернулся домой. В свои 100 лет он активно следит за событиями в мире и делится мнением. Его поддерживает семья, которая всегда была рядом, выстояла в тяжелые годы и создала условия для своих детей, в которых сами не жили. «И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг. Будем ценить и помнить сами, и другим забыть не дадим», — подчеркнул губернатор.