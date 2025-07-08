«В пользу покупателей»: в Челябинской области рухнули цены на машины с пробегом

В Челябинской области Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA Kalina с пробегом за год подешевели более чем на 10%. Средняя стоимость наиболее востребованных машин снизилась до 680 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто».
«Средняя цена попавших в число наиболее востребованных машин на вторичном рынке в Челябинской области в сравнении с этим же периодом 2024 года снизилась на 2,9% и составила 680 000 рублей. При этом некоторые модели потеряли в цене более 10%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Стоимость упала у более чем 20 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Renault Logan — 17,7%. Далее идут Volkswagen Polo (-14,1%), LADA Kalina (-13,3%), а также Kia Rio и Ford Focus (-12,7% каждая).
«Формирование средней цены на вторичном авторынке зависит от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев.
В Челябинске и области также подешевели новые машины. В сравнении с II кварталом 2024 года стоимость снизилась на 1,8% и составила 2 376 990 рублей, сообщили ранее URA.RU в «Авито Авто».
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