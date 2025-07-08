08 июля 2025

Депутат Госдумы Колесников пригласил челябинских военных пенсионеров на службу в отряд БПЛА

В Челябинской области объявили набор военных пенсионеров в отряд БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы будут действовать на Запорожском направлении, сообщил Колесников
Добровольцы будут действовать на Запорожском направлении, сообщил Колесников Фото:

В Челябинской области объявлен набор военных пенсионеров в добровольческий отряд беспилотной авиации для участия в СВО. Бойцы будут заниматься разведкой и поражением целей на Запорожском направлении, сообщил депутат Госдумы от региона, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников в своем telegram-канале.

«Военным пенсионерам Челябинской области предлагаем службу в отряде беспилотной авиации. Критерии: возраст от 33 до 45 лет. Всему необходимому научим на месте», — написал Колесников.

По словам депутата, бойцы отряда будут выполнять задачи радиоэлектронной разведки, аэроразведки и поражения целей с применением современных беспилотных комплексов. Участникам гарантируется денежное довольствие от 200 тысяч рублей ежемесячно и присвоение статуса участника боевых действий. Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Желающим присоединиться необходимо отправить анкету на электронную почту BPLA.74@mail.ru. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7 (912) 806-16-75.

Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года. Он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

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В Челябинской области объявлен набор военных пенсионеров в добровольческий отряд беспилотной авиации для участия в СВО. Бойцы будут заниматься разведкой и поражением целей на Запорожском направлении, сообщил депутат Госдумы от региона, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников в своем telegram-канале. «Военным пенсионерам Челябинской области предлагаем службу в отряде беспилотной авиации. Критерии: возраст от 33 до 45 лет. Всему необходимому научим на месте», — написал Колесников. По словам депутата, бойцы отряда будут выполнять задачи радиоэлектронной разведки, аэроразведки и поражения целей с применением современных беспилотных комплексов. Участникам гарантируется денежное довольствие от 200 тысяч рублей ежемесячно и присвоение статуса участника боевых действий. Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Желающим присоединиться необходимо отправить анкету на электронную почту BPLA.74@mail.ru. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7 (912) 806-16-75. Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года. Он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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