Депутат Госдумы Колесников пригласил челябинских военных пенсионеров на службу в отряд БПЛА

В Челябинской области объявлен набор военных пенсионеров в добровольческий отряд беспилотной авиации для участия в СВО. Бойцы будут заниматься разведкой и поражением целей на Запорожском направлении, сообщил депутат Госдумы от региона, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников в своем telegram-канале.
«Военным пенсионерам Челябинской области предлагаем службу в отряде беспилотной авиации. Критерии: возраст от 33 до 45 лет. Всему необходимому научим на месте», — написал Колесников.
По словам депутата, бойцы отряда будут выполнять задачи радиоэлектронной разведки, аэроразведки и поражения целей с применением современных беспилотных комплексов. Участникам гарантируется денежное довольствие от 200 тысяч рублей ежемесячно и присвоение статуса участника боевых действий. Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Желающим присоединиться необходимо отправить анкету на электронную почту BPLA.74@mail.ru. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7 (912) 806-16-75.
Колесников служит в зоне СВО с осени 2022 года. Он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!