Депутат Госдумы Исаев: победа в СВО станет началом жестокой политической борьбы

Завершение СВО станет прологом ожесточенной политической борьбы внутри России, активизировав оппозиционные партии и недовольных граждан. Об этом заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев на форуме муниципальных депутатов в Челябинске.
Победа в спецоперации станет не только праздником, но и началом серьезной и очень тяжелой работы. Ситуация, когда все сплотились во имя победы, а многие проблемы оказались отодвинуты на задний план, завершится. А значит, вернутся все вопросы до военной повестки, пояснил свою мысль высокопоставленный единоросс.
«Голосовать против президента — ну, это надо быть врагом народа. А вот проголосовать против партии, которую СМИ называют „партией власти“, это значит показать власти, что я чем-то недоволен. Будет такой соблазн у многих наших граждан. Прекращение единения вокруг флага будет означать и то, что у нас развернется ожесточенная борьба — с нами борьба! — со стороны оппозиционных партий, которые сегодня ведут себя спокойно», — подытожил Исаев.
Всего мероприятие собрало более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР. Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялся аналогичный форум.
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