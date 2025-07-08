08 июля 2025

Челябинские заводы не могут найти тысячи рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие руки нужны на заводах и в строительстве
Рабочие руки нужны на заводах и в строительстве Фото:

В Челябинской области заводам не хватает тысяч рабочих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе открыто 6,3 тысячи вакансий для рабочего персонала.

«Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала. Здесь компании открыли 26% от всего объема предложений о работе в регионе», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter. 

За июнь работодатели заявили 24,5 тысячи вакансий. На втором месте по количеству предложений после заводов оказалась сфера продаж и обслуживания клиентов. В этом секторе требуется 5,3 тысячи вакансий. Направление заняло долю в 22%. Далее следуют отрасли производства и сервисного обслуживания, строительство.

В сравнении с маем спрос на персонал увеличился на 2%. Заметный прирост произошел в областях фитнеса и салонов красоты (плюс 12%), управления персоналом и тренингов (больше на 9%). При этом стало меньше требоваться администраторов и домашнего персонала. В то же время последнее направление традиционно является востребованным в области.

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В Челябинской области заводам не хватает тысяч рабочих. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе открыто 6,3 тысячи вакансий для рабочего персонала. «Больше всего рабочих мест сосредоточено в сфере рабочего персонала. Здесь компании открыли 26% от всего объема предложений о работе в регионе», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.  За июнь работодатели заявили 24,5 тысячи вакансий. На втором месте по количеству предложений после заводов оказалась сфера продаж и обслуживания клиентов. В этом секторе требуется 5,3 тысячи вакансий. Направление заняло долю в 22%. Далее следуют отрасли производства и сервисного обслуживания, строительство. В сравнении с маем спрос на персонал увеличился на 2%. Заметный прирост произошел в областях фитнеса и салонов красоты (плюс 12%), управления персоналом и тренингов (больше на 9%). При этом стало меньше требоваться администраторов и домашнего персонала. В то же время последнее направление традиционно является востребованным в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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