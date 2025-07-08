08 июля 2025

«Неизвестные люди заставляли приносить им выпивку»: в Челябинске задержали женщину, воровавшую алкоголь

В Челябинске охранники задержали женщину, воровавшую алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину задержали в одном из алкогольных магазинов Челябинска
Женщину задержали в одном из алкогольных магазинов Челябинска Фото:

В Челябинске в одном из алкомаркетов на улице Кирова задержали женщину, подозреваемую в серии краж алкогольной продукции. Злоумышленницу удалось вычислить с помощью записей с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе охранного предприятия (ОП).  

«В алкомаркете на улице Кирова 8 июля бойцы ГБР задержали подозреваемую в неоднократных кражах алкоголя. Мадам пояснила, что неизвестные люди заставили приносить им выпивку», — сообщили пресс-служба ОП «Варяг» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Продавцы обратили внимание на повторяющиеся случаи пропажи алкоголя и проанализировали записи с камер наблюдения. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают сотрудники полиции.

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В Челябинске в одном из алкомаркетов на улице Кирова задержали женщину, подозреваемую в серии краж алкогольной продукции. Злоумышленницу удалось вычислить с помощью записей с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе охранного предприятия (ОП).   «В алкомаркете на улице Кирова 8 июля бойцы ГБР задержали подозреваемую в неоднократных кражах алкоголя. Мадам пояснила, что неизвестные люди заставили приносить им выпивку», — сообщили пресс-служба ОП «Варяг» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».  Продавцы обратили внимание на повторяющиеся случаи пропажи алкоголя и проанализировали записи с камер наблюдения. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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