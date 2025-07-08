В Челябинске в одном из алкомаркетов на улице Кирова задержали женщину, подозреваемую в серии краж алкогольной продукции. Злоумышленницу удалось вычислить с помощью записей с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе охранного предприятия (ОП).
«В алкомаркете на улице Кирова 8 июля бойцы ГБР задержали подозреваемую в неоднократных кражах алкоголя. Мадам пояснила, что неизвестные люди заставили приносить им выпивку», — сообщили пресс-служба ОП «Варяг» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Продавцы обратили внимание на повторяющиеся случаи пропажи алкоголя и проанализировали записи с камер наблюдения. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают сотрудники полиции.
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