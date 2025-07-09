Внеплановая проверка челябинских предприятий на выбросы оказалась фейком

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Приказ о проверке предприятий на выбросы оказался фейком
Приказ о проверке предприятий на выбросы оказался фейком Фото:

В Челябинске многие СМИ и госучреждения получили приказ от областного минэкологии о проверке четырех районов города на выбросы, после подтверждения которых работа заводов будет приостановлена. Эта информация оказалась фейком, сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Сегодня многим представителям СМИ, общественным объединениям и органам власти были разосланы фейковые письма от имени министерства экологии. В письме говорилось о якобы указании произвести внеплановые замеры атмосферного воздуха на территории Челябинска по железу и сернистому ангидриду, а в случае превышений подготовить документы о приостановке деятельности. По ошибкам, допущенным в документах, становится ясно, что он фейковый», — отметил Безруков.

Эксперт уточнил, что адрес электронной почты, с которого были разосланы письма, действительно похож на адрес областного министерства экологии, но имеет отличия. Кроме того, приостановить работу предприятия может только суд на основании данных  Росприроднадзора. Правительство региона в виде минэкологии не вправе принимать такие решения. Тем более что мониторинг воздуха ведется круглосуточно по 20 и более компонентам, а не двум, как указано в фейковом приказе. В случае необходимости информация оперативно поступает в надзорные органы.

«Очевидно, что это спланированная акция, которая имеет политический подтекст, с целью введения в заблуждение жителей города и накаливания общественного градуса. Уверен, что правоохранительные органы разберутся с этой историей», — добавил Безруков.

В Челябинске распространили фейковый приказ минэкологии о проверке выбросов
В Челябинске распространили фейковый приказ минэкологии о проверке выбросов
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В Челябинске многие СМИ и госучреждения получили приказ от областного минэкологии о проверке четырех районов города на выбросы, после подтверждения которых работа заводов будет приостановлена. Эта информация оказалась фейком, сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Сегодня многим представителям СМИ, общественным объединениям и органам власти были разосланы фейковые письма от имени министерства экологии. В письме говорилось о якобы указании произвести внеплановые замеры атмосферного воздуха на территории Челябинска по железу и сернистому ангидриду, а в случае превышений подготовить документы о приостановке деятельности. По ошибкам, допущенным в документах, становится ясно, что он фейковый», — отметил Безруков. Эксперт уточнил, что адрес электронной почты, с которого были разосланы письма, действительно похож на адрес областного министерства экологии, но имеет отличия. Кроме того, приостановить работу предприятия может только суд на основании данных  Росприроднадзора. Правительство региона в виде минэкологии не вправе принимать такие решения. Тем более что мониторинг воздуха ведется круглосуточно по 20 и более компонентам, а не двум, как указано в фейковом приказе. В случае необходимости информация оперативно поступает в надзорные органы. «Очевидно, что это спланированная акция, которая имеет политический подтекст, с целью введения в заблуждение жителей города и накаливания общественного градуса. Уверен, что правоохранительные органы разберутся с этой историей», — добавил Безруков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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