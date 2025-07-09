Челябинский депутат Ботов поддержал инициативу об оплачиваемом выходном для муниципальных депутатов

Депутат Ботов: оплачиваемый выходной позволит полноценно уделять внимание округу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Ботов посетил форум муниципальных депутатов, который прошел в Челябинске 9 июля
Депутат Ботов посетил форум муниципальных депутатов, который прошел в Челябинске 9 июля Фото:

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов высоко оценил инициативы, озвученные на «Форуме муниципальных депутатов партии „Единая Россия“» (ЕР). Особое внимание он уделил предложению секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева о введении оплачиваемого выходного дня для депутатов, работающих на неосвобожденной основе.

«Это даст огромную поддержку, ведь сейчас приходится совмещать основную работу с депутатской деятельностью, что создает сложности. Отдельный оплаченный день позволит полноценно уделять внимание проблемам округа, не конфликтуя с работодателем», — заявил Ботов в беседе с URA.RU.

Ботов также рассказал, что в рамках форума федеральные спикеры партии проводят обучающие лекции. По его словам, они помогут депутатам в работе и поддержат кандидатов, участвующих в предвыборной кампании. Форум посетили замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка и другие высокопоставленные единороссы.

На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.

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Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов высоко оценил инициативы, озвученные на «Форуме муниципальных депутатов партии „Единая Россия“» (ЕР). Особое внимание он уделил предложению секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева о введении оплачиваемого выходного дня для депутатов, работающих на неосвобожденной основе. «Это даст огромную поддержку, ведь сейчас приходится совмещать основную работу с депутатской деятельностью, что создает сложности. Отдельный оплаченный день позволит полноценно уделять внимание проблемам округа, не конфликтуя с работодателем», — заявил Ботов в беседе с URA.RU. Ботов также рассказал, что в рамках форума федеральные спикеры партии проводят обучающие лекции. По его словам, они помогут депутатам в работе и поддержат кандидатов, участвующих в предвыборной кампании. Форум посетили замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка и другие высокопоставленные единороссы. На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.
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