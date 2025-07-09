Челябинский депутат Ботов поддержал инициативу об оплачиваемом выходном для муниципальных депутатов

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов высоко оценил инициативы, озвученные на «Форуме муниципальных депутатов партии „Единая Россия“» (ЕР). Особое внимание он уделил предложению секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева о введении оплачиваемого выходного дня для депутатов, работающих на неосвобожденной основе.
«Это даст огромную поддержку, ведь сейчас приходится совмещать основную работу с депутатской деятельностью, что создает сложности. Отдельный оплаченный день позволит полноценно уделять внимание проблемам округа, не конфликтуя с работодателем», — заявил Ботов в беседе с URA.RU.
Ботов также рассказал, что в рамках форума федеральные спикеры партии проводят обучающие лекции. По его словам, они помогут депутатам в работе и поддержат кандидатов, участвующих в предвыборной кампании. Форум посетили замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка и другие высокопоставленные единороссы.
На форуме собрались более 1000 участников, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, секретарей местных отделений ЕР, глав муниципалитетов и победителей праймериз. Текслер, возглавляющий реготделение ЕР, представил доклад о старте избирательной кампании. В своем выступлении он акцентировал внимание на предстоящем глобальном обновлении депутатского состава как на местном, так и на региональном уровне. Ранее аналогичное мероприятие с участием Якушева прошло в Кургане.
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