Адвокаты Струкова обжаловали решения суда по национализации «Южуралзолота»

Адвокаты подали первые жалобы на решения Советского районного суда Челябинска по делу о национализации «Южуралзолота». Информация об этом появилась в базе дел.
Всего в базе значатся две жалобы, поступившие 7 и 8 июля. Обе еще не рассмотрены. Процесс пока протекает в закрытом режиме, но, по информации URA.RU, юристы ответчиков пытаются оспорить наложенный на счета и имущества их нанимателей арест.
Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.
Предварительное заседание прошло в Советском райсуде Челябинска 8 июля под председательством Константина Калашникова в закрытом режиме, о чем ходатайствовали и ответчики, и следствие. Следующее заседание назначено на 10 июля.
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