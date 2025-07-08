08 июля 2025

Адвокаты Струкова обжаловали решения суда по национализации «Южуралзолота»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первые две жалобы по делу ЮГК уже поступили в Советский райсуд Челябинска
Первые две жалобы по делу ЮГК уже поступили в Советский райсуд Челябинска Фото:

Адвокаты подали первые жалобы на решения Советского районного суда Челябинска по делу о национализации «Южуралзолота». Информация об этом появилась в базе дел.

Всего в базе значатся две жалобы, поступившие 7 и 8 июля. Обе еще не рассмотрены. Процесс пока протекает в закрытом режиме, но, по информации URA.RU, юристы ответчиков пытаются оспорить наложенный на счета и имущества их нанимателей арест.

Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.

Предварительное заседание прошло в Советском райсуде Челябинска 8 июля под председательством Константина Калашникова в закрытом режиме, о чем ходатайствовали и ответчики, и следствие. Следующее заседание назначено на 10 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокаты подали первые жалобы на решения Советского районного суда Челябинска по делу о национализации «Южуралзолота». Информация об этом появилась в базе дел. Всего в базе значатся две жалобы, поступившие 7 и 8 июля. Обе еще не рассмотрены. Процесс пока протекает в закрытом режиме, но, по информации URA.RU, юристы ответчиков пытаются оспорить наложенный на счета и имущества их нанимателей арест. Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Предварительное заседание прошло в Советском райсуде Челябинска 8 июля под председательством Константина Калашникова в закрытом режиме, о чем ходатайствовали и ответчики, и следствие. Следующее заседание назначено на 10 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...