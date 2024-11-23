Shot: звезду фильма «Девчата» Дружинину экстренно госпитализировали

Актриса Светлана Дружинина, известная своей ролью в фильме «Девчата», срочно доставлена в больницу Москвы. После перенесенного бронхита врачи приняли решение о необходимости немедленного начала противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Shot.
«Звезда фильма „Девчата“ Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц», — передает Life сообщение Shot. Там добавили, что у Дружининой диагностирован онкологический процесс в правом легком, что делает любое респираторное заболевание, в том числе и бронхит актрисы, потенциально смертельным.
В августе текущего года стало известно о заболевании Дружининой. Она была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием, осложненном пневмонией. К концу октября ее состояние здоровья ухудшилось.
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