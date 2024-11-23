Shot: звезду фильма «Девчата» Дружинину экстренно госпитализировали

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У актрисы появилась опухоль после перенесенного бронхита
У актрисы появилась опухоль после перенесенного бронхита Фото:

Актриса Светлана Дружинина, известная своей ролью в фильме «Девчата», срочно доставлена в больницу Москвы. После перенесенного бронхита врачи приняли решение о необходимости немедленного начала противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Shot.

«Звезда фильма „Девчата“ Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц», — передает Life сообщение Shot. Там добавили, что у Дружининой диагностирован онкологический процесс в правом легком, что делает любое респираторное заболевание, в том числе и бронхит актрисы, потенциально смертельным.

В августе текущего года стало известно о заболевании Дружининой. Она была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием, осложненном пневмонией. К концу октября ее состояние здоровья ухудшилось.

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Актриса Светлана Дружинина, известная своей ролью в фильме «Девчата», срочно доставлена в больницу Москвы. После перенесенного бронхита врачи приняли решение о необходимости немедленного начала противоопухолевой терапии. Об этом сообщает Shot. «Звезда фильма „Девчата“ Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из московских больниц», — передает Life сообщение Shot. Там добавили, что у Дружининой диагностирован онкологический процесс в правом легком, что делает любое респираторное заболевание, в том числе и бронхит актрисы, потенциально смертельным. В августе текущего года стало известно о заболевании Дружининой. Она была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии с онкологическим заболеванием, осложненном пневмонией. К концу октября ее состояние здоровья ухудшилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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