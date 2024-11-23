В ЕС ждут проблем с поставками газа после санкций против Газпромбанка

Евросоюз внимательно следит за последствиями санкций США против Газпромбанка, через который происходит оплата поставок российского газа. Об этом сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии. Особое внимание уделяется возможным проблемам в оплате и поставках газа после введения ограничительных мер.
«Мы внимательно следим за последствиями этих мер», — сказал источник в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможных проблемах с оплатой и поставками газа после введения ограничительных мер. Он также отметил, что ЕС и США поддерживают открытый канал связи для обсуждения совместных действий и возможных мер против России.
Представитель Еврокомиссии уточнил, что ЕС и США регулярно обсуждают совместные действия и стратегии, направленные на минимизацию доходов России от продажи энергоресурсов. Такие действия связаны с событиями на Украине.
Ранее стало Минфин США объявил о введении новых санкций против России. В список санкционных ограничений попали 118 физических и юридических лиц. Среди затронутых санкциями организаций находятся такие как Гута-банк, банк «Дом.РФ», Газпромбанк с шестью иностранными дочерними компаниями, а также банк «Итуруп», «Банк Кремлевский», «Братский народный банк» и «Центрокредит».
Газпромбанк стал одним из последних финансовых учреждений России, на который были наложены санкции со стороны Штатов. В результате этого решения банки в Германии, Казахстане, Таиланде, Турции и ряде других стран прекратили обслуживание банковских карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком.
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