Челябинская актриса Оболдина снялась в драме про школьную любовь

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме Челябинской области, снялась в новом фильме, созданном по мотивам романа Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви». Согласно данным сайта «Кинопоиск.ру», премьера кинокартины состоится в январе.
«В главных ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков и другие», — сообщается на сайте сервиса. Также уточняется, что фильм «Четыре четверти» выйдет в кинопрокат 16 января 2025 года.
Зрителю лента расскажет историю об отношениях школьницы Маши, которая хотела спокойно провести последний учебный год в физмат школе и ее одноклассника Жени — талантливого скульптура идеалиста. Вместе они попытаются начать взрослую жизнь еще до окончания учебы. Сюжет развернется в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге.
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