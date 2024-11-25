В Челябинске рядом с Тарасовкой построят новый микрорайон с детсадами и больницами. Карта

В Челябинске около Тарасовки построят новый крупный микрорайон по проекту о КРТ
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Общая площадь застройки — более 266 тысяч квадратных метров Фото:

В Челябинске рядом с поселками Тарасовка и Шершни, а также недалеко от Тополиной аллеи возведут новый микрорайон площадью 22 гектара. В рамках комплексного развития территории (КРТ) там разрешено строить многоквартирные дома, школы, детсады и больницы, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории в границах улиц: Татищева, Медовая, Тенистая, Северная в Центральном районе города Челябинска, общей площадью 21,94 га. Комплексное развитие незастроенной территории Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте.

В течении пяти лет победитель аукциона сможет застроить территорию многоэтажными домами, причем как высотными зданиями, так и домами средней этажности. Также там появятся административные, офисные здания, общежитие, школа, детсад, поликлиника, спорткомплекс, кафе, рестораны и магазины. Общая площадь застройки составит 266 тысяч квадратных метров. Торги пройдут позже, после чего будет разработан конкретный проект.

Победитель аукциона должен будет предоставить проект и застроить территорию в течении пяти лет
Победитель аукциона должен будет предоставить проект и застроить территорию в течении пяти лет

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В Челябинске рядом с поселками Тарасовка и Шершни, а также недалеко от Тополиной аллеи возведут новый микрорайон площадью 22 гектара. В рамках комплексного развития территории (КРТ) там разрешено строить многоквартирные дома, школы, детсады и больницы, сообщается на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории в границах улиц: Татищева, Медовая, Тенистая, Северная в Центральном районе города Челябинска, общей площадью 21,94 га. Комплексное развитие незастроенной территории Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте. В течении пяти лет победитель аукциона сможет застроить территорию многоэтажными домами, причем как высотными зданиями, так и домами средней этажности. Также там появятся административные, офисные здания, общежитие, школа, детсад, поликлиника, спорткомплекс, кафе, рестораны и магазины. Общая площадь застройки составит 266 тысяч квадратных метров. Торги пройдут позже, после чего будет разработан конкретный проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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