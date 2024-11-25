В Челябинске рядом с поселками Тарасовка и Шершни, а также недалеко от Тополиной аллеи возведут новый микрорайон площадью 22 гектара. В рамках комплексного развития территории (КРТ) там разрешено строить многоквартирные дома, школы, детсады и больницы, сообщается на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии незастроенной территории в границах улиц: Татищева, Медовая, Тенистая, Северная в Центральном районе города Челябинска, общей площадью 21,94 га. Комплексное развитие незастроенной территории Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте.
В течении пяти лет победитель аукциона сможет застроить территорию многоэтажными домами, причем как высотными зданиями, так и домами средней этажности. Также там появятся административные, офисные здания, общежитие, школа, детсад, поликлиника, спорткомплекс, кафе, рестораны и магазины. Общая площадь застройки составит 266 тысяч квадратных метров. Торги пройдут позже, после чего будет разработан конкретный проект.
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