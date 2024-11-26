Челябинский «Трактор» одолел минских динамовцев

26 ноября 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

«Трактор» провел в Минске нелегкий матч (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска 26 ноября в гостях одержал верх над минским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Трактор» победил со счетом 4:3. По одной шайбе забросили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра. Александр Кадейкин отличился двумя голами. Один из них провел в овертайме», — рассказал корреспондент. В последних играх челябинская команда чередует победы и поражения. Проигрыш «Авангарду» — победа над «Амуром». Сухая победа над «Металлургом» — поражение от московского «Динамо». Затем был одержан верх над ЦСКА, за которым последовало поражение от «Куньлуня». При этом челябинцы на данный момент сохраняют верхнюю строчку таблицы Восточной конференции КХЛ. Минская команда потерпела третье поражение подряд при своих болельщиках. Команда осталась на восьмой позиции в Западной конференции лиги. «Трактор» продолжает выездную серию. 28 ноября состоится игра с ярославским «Локомотивом», 30 ноября — с екатеринбургским «Автомобилистом», 2 декабря — с уфимским «Салаватом Юлаевым». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска 26 ноября в гостях одержал верх над минским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Трактор» победил со счетом 4:3. По одной шайбе забросили Максим Шабанов, Дилан Сикьюра. Александр Кадейкин отличился двумя голами. Один из них провел в овертайме», — рассказал корреспондент. В последних играх челябинская команда чередует победы и поражения. Проигрыш «Авангарду» — победа над «Амуром». Сухая победа над «Металлургом» — поражение от московского «Динамо». Затем был одержан верх над ЦСКА, за которым последовало поражение от «Куньлуня». При этом челябинцы на данный момент сохраняют верхнюю строчку таблицы Восточной конференции КХЛ. Минская команда потерпела третье поражение подряд при своих болельщиках. Команда осталась на восьмой позиции в Западной конференции лиги. «Трактор» продолжает выездную серию. 28 ноября состоится игра с ярославским «Локомотивом», 30 ноября — с екатеринбургским «Автомобилистом», 2 декабря — с уфимским «Салаватом Юлаевым».