Челябинский «Трактор» 17 ноября потерпел поражение от московского «Динамо» у себя дома во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» одержало победу со счетом 4:3 в серии буллитов.
«Хоккеисты „Динамо“ сегодня доминировали на льду в первом и втором периоде. У „Трактора“ в конце третьего периода открылось дыхание. Невероятно, но они сумели сравнять счет и выйти на овертайм. Затем последовала серия буллитов, где челябинцы проиграли со счетом 4:3», — передает корреспондент URA.RU.
Бились до конца. Однако уступили в серии буллитов, прокомментировали результаты игры в пресс-службе ХК «Трактор». При этом челябинцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ.
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Артем Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, Михаил Котляревский.
«Трактор» показал, что готов сражаться до последнего
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Челябинский «Трактор» 17 ноября потерпел поражение от московского «Динамо» у себя дома во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» одержало победу со счетом 4:3 в серии буллитов. «Хоккеисты „Динамо“ сегодня доминировали на льду в первом и втором периоде. У „Трактора“ в конце третьего периода открылось дыхание. Невероятно, но они сумели сравнять счет и выйти на овертайм. Затем последовала серия буллитов, где челябинцы проиграли со счетом 4:3», — передает корреспондент URA.RU. Бились до конца. Однако уступили в серии буллитов, прокомментировали результаты игры в пресс-службе ХК «Трактор». При этом челябинцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Артем Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, Михаил Котляревский.