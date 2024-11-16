16 ноября 2024

Челябинский «Трактор» проиграл у себя дома московскому «Динамо». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трактор - Динамо. Челябинск
«Черно-белые» уступили гостям в матче КХЛ Фото:

Челябинский «Трактор» 17 ноября потерпел поражение от московского «Динамо» у себя дома во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» одержало победу со счетом 4:3 в серии буллитов.

«Хоккеисты „Динамо“ сегодня доминировали на льду в первом и втором периоде. У „Трактора“ в конце третьего периода открылось дыхание. Невероятно, но они сумели сравнять счет и выйти на овертайм. Затем последовала серия буллитов, где челябинцы проиграли со счетом 4:3», — передает корреспондент URA.RU.

Бились до конца. Однако уступили в серии буллитов, прокомментировали результаты игры в пресс-службе ХК «Трактор». При этом челябинцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Артем Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, Михаил Котляревский.

Трактор - Динамо. Челябинск
«Трактор» показал, что готов сражаться до последнего
Фото:
Трактор - Динамо. Челябинск
Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске
Фото:
Трактор - Динамо. Челябинск
За игрой внимательно следил губернатор Текслер и его команда
Фото:
Трактор - Динамо. Челябинск
По словам болельщиков, они еще долго будут обсуждать этот матч
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский «Трактор» 17 ноября потерпел поражение от московского «Динамо» у себя дома во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» одержало победу со счетом 4:3 в серии буллитов. «Хоккеисты „Динамо“ сегодня доминировали на льду в первом и втором периоде. У „Трактора“ в конце третьего периода открылось дыхание. Невероятно, но они сумели сравнять счет и выйти на овертайм. Затем последовала серия буллитов, где челябинцы проиграли со счетом 4:3», — передает корреспондент URA.RU. Бились до конца. Однако уступили в серии буллитов, прокомментировали результаты игры в пресс-службе ХК «Трактор». При этом челябинцы занимают первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Артем Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, Михаил Котляревский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...