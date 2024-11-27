Жена умершего фигуранта дела о сухпайках Котельникова обжаловала арест имущества

Жена умершего фигуранта дела о сухпайках Игоря Котельникова обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на арест имущества. Она требует снять арест как со своего имущества, так и с имущества покойного мужа.
«25 ноября 2024 года поступила жалоба Елены Котельниковой на решения судов нижестоящих инстанций о наложении арестов на имущества», — сообщили в суд, заявление передает ТАСС. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Также стало известно, что сын Котельникова подал аналогичную жалобу, оспаривая арест своего имущества.
Уголовное дело, в котором фигурирует Игорь Котельников, связано с поставками некачественных сухпайков для армии. По данным следствия, обвиняемые поставляли продукты питания с завышенной стоимостью и несоответствующие техническим условиям. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан.
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