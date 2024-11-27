Жена умершего фигуранта дела о сухпайках Котельникова обжаловала арест имущества

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В Верховный суд РФ поступила жалоба от сына Котельникова, который хочет оспорить арест собственного имущества
В Верховный суд РФ поступила жалоба от сына Котельникова, который хочет оспорить арест собственного имущества Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Жена умершего фигуранта дела о сухпайках Игоря Котельникова обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на арест имущества. Она требует снять арест как со своего имущества, так и с имущества покойного мужа.

«25 ноября 2024 года поступила жалоба Елены Котельниковой на решения судов нижестоящих инстанций о наложении арестов на имущества», — сообщили в суд, заявление передает ТАСС. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Также стало известно, что сын Котельникова подал аналогичную жалобу, оспаривая арест своего имущества.

Уголовное дело, в котором фигурирует Игорь Котельников, связано с поставками некачественных сухпайков для армии. По данным следствия, обвиняемые поставляли продукты питания с завышенной стоимостью и несоответствующие техническим условиям. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан. 

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Жена умершего фигуранта дела о сухпайках Игоря Котельникова обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на арест имущества. Она требует снять арест как со своего имущества, так и с имущества покойного мужа. «25 ноября 2024 года поступила жалоба Елены Котельниковой на решения судов нижестоящих инстанций о наложении арестов на имущества», — сообщили в суд, заявление передает ТАСС. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Также стало известно, что сын Котельникова подал аналогичную жалобу, оспаривая арест своего имущества. Уголовное дело, в котором фигурирует Игорь Котельников, связано с поставками некачественных сухпайков для армии. По данным следствия, обвиняемые поставляли продукты питания с завышенной стоимостью и несоответствующие техническим условиям. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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