Крупнейшее рекрутерское агентство вернуло «дочек» в Россию

МКПАО «HeadHunter» объявило о завершении процесса переноса юридического адреса (редомициляции) своих кипрских дочерних компаний в Россию. Перерегистрация компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited успешно завершена.
«Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний Группы в Россию завершена», — говорится в уведомлении компании, передает «Коммерсант». МКПАО «HeadHunter» стала новой материнской компанией группы, основанной в 2023 году в Калининградской области.
Первый этап редомициляции позволил структуре приобрести 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В начале октября текущего года компания получила официальное разрешение на переезд, а акционеры одобрили новый состав совета директоров.
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