Крупнейшее рекрутерское агентство вернуло «дочек» в Россию

HeadHunter завершила редомициляцию дочерних компаний с Кипра в РФ
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Закончилась перерегистрация международной компании АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ»
Закончилась перерегистрация международной компании АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ» Фото:

МКПАО «HeadHunter» объявило о завершении процесса переноса юридического адреса (редомициляции) своих кипрских дочерних компаний в Россию. Перерегистрация компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited успешно завершена.

«Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний Группы в Россию завершена», — говорится в уведомлении компании, передает «Коммерсант». МКПАО «HeadHunter» стала новой материнской компанией группы, основанной в 2023 году в Калининградской области.

Первый этап редомициляции позволил структуре приобрести 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В начале октября текущего года компания получила официальное разрешение на переезд, а акционеры одобрили новый состав совета директоров.

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МКПАО «HeadHunter» объявило о завершении процесса переноса юридического адреса (редомициляции) своих кипрских дочерних компаний в Россию. Перерегистрация компаний Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Limited успешно завершена. «Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний Группы в Россию завершена», — говорится в уведомлении компании, передает «Коммерсант». МКПАО «HeadHunter» стала новой материнской компанией группы, основанной в 2023 году в Калининградской области. Первый этап редомициляции позволил структуре приобрести 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC. В начале октября текущего года компания получила официальное разрешение на переезд, а акционеры одобрили новый состав совета директоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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