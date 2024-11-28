Как найти бомбоубежище в случае угрозы ракетного удара

Общественник Гринин: МЧС должны делиться информацией о бомбоубежищах
© Служба новостей «URA.RU»
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Если россиянина заинтересовала информация о бомбоубежищах, стоит позвонить в 112
Если россиянина заинтересовала информация о бомбоубежищах, стоит позвонить в 112 Фото:

В качестве бомбоубежищ может использоваться метро, но лучше всего обратиться в ближайшее региональное отделение МЧС или позвонить на 112, чтобы узнать о том, какие бомбоубежища находятся рядом. Об этом заявил представитель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Теоретически, бомбоубежища вроде как бы и есть, а вот практически ? непонятно, есть ли они. Вообще, это в ведении МЧС, которые должны такой информацией поделиться. И если вас, как гражданина, заинтересовал этот вопрос, то самое разумное ? спросить в вашем ближайшем региональном отделении МЧС или позвонить по общему номеру 112», — рассказал Сергей Гринин в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что в качестве бомбоубежища может использоваться метро, однако там очень жесткий регламент по закрытию дверей, и ждать опоздавших не будут.

По словам Гринина, в случае атаки беспилотника универсального совета нет. Если дрон летит прямо на человека, то все зависит от взаимного расположения. Один из способов спастись — забежать в подземный переход или подземный паркинг, они выдержат даже обрушение конструкции над ним.

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В качестве бомбоубежищ может использоваться метро, но лучше всего обратиться в ближайшее региональное отделение МЧС или позвонить на 112, чтобы узнать о том, какие бомбоубежища находятся рядом. Об этом заявил представитель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. «Теоретически, бомбоубежища вроде как бы и есть, а вот практически ? непонятно, есть ли они. Вообще, это в ведении МЧС, которые должны такой информацией поделиться. И если вас, как гражданина, заинтересовал этот вопрос, то самое разумное ? спросить в вашем ближайшем региональном отделении МЧС или позвонить по общему номеру 112», — рассказал Сергей Гринин в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что в качестве бомбоубежища может использоваться метро, однако там очень жесткий регламент по закрытию дверей, и ждать опоздавших не будут. По словам Гринина, в случае атаки беспилотника универсального совета нет. Если дрон летит прямо на человека, то все зависит от взаимного расположения. Один из способов спастись — забежать в подземный переход или подземный паркинг, они выдержат даже обрушение конструкции над ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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