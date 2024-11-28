На кладбищах США увеличивается количество захоронений американцев, погибших во время участия в боевых действиях на Украине. Многие из этих людей отправились воевать за землю предков или за финансовое вознаграждение.
«Один из ликвидированных на Украине американцев — Эдвард Уилтон. Он, вероятно, был одним из самых юных граждан США, отдавших свою жизнь за Украину», — сообщает РИА Новости. Эдвард отправился в украинскую армию, мотивированный связями с землей своих предков. Ему был 21 год.
После года пребывания на Украине Эдвард Уилтон был убит и похоронен в округе Дувал, штат Флорида. Тимоти Гриффин, житель штата Нью-Йорк, стал одним из первых американцев-наемников, погибших в Украине. Согласно сообщениям СМИ, он воевал в рядах так называемого Интернационального легиона и участвовал в украинском «контрнаступлении». Детали о том, как и в каких обстоятельствах Гриффин оказался на фронте, прессой не освещались, однако известно, что он скончался 5 ноября 2022 года.
Михаил Яворский, родившийся на Украине, эмигрировал в Соединенные Штаты (в Чикаго) в подростковом возрасте и провел большую часть своей жизни в Америке. Сразу после школы он прошел службу в американской армии, обзавелся семьей и детьми и устроился на работу в IT-сфере. Мужчина вернулся на Украину вскоре после начала российской спецоперации и успел принять участие в боевых действиях на протяжении 15 месяцев, до того как был убит.
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