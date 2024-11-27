В ХМАО открылся первый бутик Karl Lagerfeld

В Сургуте открылся первый в ХМАО брендовый бутик Karl Lagerfeld. Он расположился в одном из городских торговых центров.
«Фирменная эстетика Karl Lagerfeld сочетает парижскую классику с рок-шиком и строгими силуэтами», — следует из сообщения ТЦ, опубликованного в соцсетях. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд.
Среди известных модниц, появившихся на публике в нарядах Лагерфельда, звезды Голливуда — Ума Турман и Сара Джессика Паркер. Они надевали платья от именитого модельера на церемонию вручения премии «Оскар».
Кроме того, жители Сургута ожидают открытия популярного магазина парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он также будет первым.
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