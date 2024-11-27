27 ноября 2024

В ХМАО открылся первый бутик Karl Lagerfeld

© Служба новостей «URA.RU»
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Французский бренд одежды основал именитый модельер Карл Лагерфельд
Французский бренд одежды основал именитый модельер Карл Лагерфельд Фото:

В Сургуте открылся первый в ХМАО брендовый бутик Karl Lagerfeld. Он расположился в одном из городских торговых центров.

«Фирменная эстетика Karl Lagerfeld сочетает парижскую классику с рок-шиком и строгими силуэтами», — следует из сообщения ТЦ, опубликованного в соцсетях. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд.

Среди известных модниц, появившихся на публике в нарядах Лагерфельда, звезды Голливуда — Ума Турман и Сара Джессика Паркер. Они надевали платья от именитого модельера на церемонию вручения премии «Оскар».

Кроме того, жители Сургута ожидают открытия популярного магазина парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он также будет первым.

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В Сургуте открылся первый в ХМАО брендовый бутик Karl Lagerfeld. Он расположился в одном из городских торговых центров. «Фирменная эстетика Karl Lagerfeld сочетает парижскую классику с рок-шиком и строгими силуэтами», — следует из сообщения ТЦ, опубликованного в соцсетях. Французский бренд одежды основал кутюрье с мировым именем — Карл Лагерфельд. Среди известных модниц, появившихся на публике в нарядах Лагерфельда, звезды Голливуда — Ума Турман и Сара Джессика Паркер. Они надевали платья от именитого модельера на церемонию вручения премии «Оскар». Кроме того, жители Сургута ожидают открытия популярного магазина парфюмерии и косметики «Золотое яблоко». В ХМАО он также будет первым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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