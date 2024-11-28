Главой духовной столицы Урала стал замдиректора школы

Новым главой духовной столицы Урала — Верхотурья (Свердловская область) — стал замдиректора школы из Серова Василий Фомин. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн.
«В Верхотурье состоялось заседание городской Думы, на котором был избран глава городского округа. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Василия Викторовича Фомина. Часть своей жизни он посвятил работе в сфере образования Серова, в том числе много лет трудился в должности директора Центра развития муниципальных образовательных учреждений», — заявил Вервейн.
По его словам, Фомин зарекомендовал себя как опытный руководитель, который может эффективно организовать рабочий процесс. На пост мэра Верхотурья также претендовали замначальника управления образования города Алексей Мамаев и ведущий специалист Дерябинского территориального управления городского округа Галина Дерябина (свою кандидатуру она сняла до этапа голосования).
Верхотурье 13 лет, с 2011 года, возглавлял Алексей Лиханов. После выборов в сентябре 2024-го он перешел на пост спикера местной думы.
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