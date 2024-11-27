Прокуратура нашла нарушения в аэропорту города ХМАО

Прокуратура подала иск в адрес руководства с требованием закупить гидравлические подъемники
Сургутская транспортная прокуратура уличила аэропорт Урая (ХМАО) в нарушении прав инвалидов. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Аэропорт не в полной мере укомплектован необходимым для посадки на борт воздушного судна оборудованием, обеспечивающим доступность инвалидов. В связи с чем руководству аэропорта внесено представление», — сообщается в telegram-канале.
Прокуратура направила исковое заявление к руководству с требованием закупить гидравлические подъемники для инвалидных кресел. Рассмотрение заявления на контроле ведомства.
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