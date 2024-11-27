27 ноября 2024

Прокуратура нашла нарушения в аэропорту города ХМАО

Прокуратура заставила аэропорт из ХМАО закупить подъемники для инвалидных кресел
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура подала иск в адрес руководства с требованием закупить гидравлические подъемники
Прокуратура подала иск в адрес руководства с требованием закупить гидравлические подъемники Фото:

Сургутская транспортная прокуратура уличила аэропорт Урая (ХМАО) в нарушении прав инвалидов. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Аэропорт не в полной мере укомплектован необходимым для посадки на борт воздушного судна оборудованием, обеспечивающим доступность инвалидов. В связи с чем руководству аэропорта внесено представление», — сообщается в telegram-канале.

Прокуратура направила исковое заявление к руководству с требованием закупить гидравлические подъемники для инвалидных кресел. Рассмотрение заявления на контроле ведомства.

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Сургутская транспортная прокуратура уличила аэропорт Урая (ХМАО) в нарушении прав инвалидов. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Аэропорт не в полной мере укомплектован необходимым для посадки на борт воздушного судна оборудованием, обеспечивающим доступность инвалидов. В связи с чем руководству аэропорта внесено представление», — сообщается в telegram-канале. Прокуратура направила исковое заявление к руководству с требованием закупить гидравлические подъемники для инвалидных кресел. Рассмотрение заявления на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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