В Екатеринбурге днем 28 ноября 65-летняя женщина и ее внучка на иномарке влетели в грузовик из-за потери сознания бабушки. Пенсионерка скончалась на месте ДТП, 19-летнюю пассажирку госпитализировали. Рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Водитель Huyndai не обеспечила постоянный контроль за управлением транспортного средства, не выдержала боковой интервал до двигающейся слева легковушки, допустила с ней столкновение, после Huyndai отбросило на впереди двигающийся в попутном направлении грузовик „Камаз“» — следует из сообщения. Внучка пояснила, что пенсионерке резко стало плохо и она потеряла сознание.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование.
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