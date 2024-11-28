В Екатеринбурге бабушка и внучка попали в жесткое ДТП с «Камазом», пенсионерка скончалась. Видео

В Екатеринбурге семья на легковушке влетела в «Камаз», погибла бабушка
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
На месте работает Госавтоинспекция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 28 ноября 65-летняя женщина и ее внучка на иномарке влетели в грузовик из-за потери сознания бабушки. Пенсионерка скончалась на месте ДТП, 19-летнюю пассажирку госпитализировали. Рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водитель Huyndai не обеспечила постоянный контроль за управлением транспортного средства, не выдержала боковой интервал до двигающейся слева легковушки, допустила с ней столкновение, после Huyndai отбросило на впереди двигающийся в попутном направлении грузовик „Камаз“» — следует из сообщения. Внучка пояснила, что пенсионерке резко стало плохо и она потеряла сознание.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование.

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В Екатеринбурге днем 28 ноября 65-летняя женщина и ее внучка на иномарке влетели в грузовик из-за потери сознания бабушки. Пенсионерка скончалась на месте ДТП, 19-летнюю пассажирку госпитализировали. Рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель Huyndai не обеспечила постоянный контроль за управлением транспортного средства, не выдержала боковой интервал до двигающейся слева легковушки, допустила с ней столкновение, после Huyndai отбросило на впереди двигающийся в попутном направлении грузовик „Камаз“» — следует из сообщения. Внучка пояснила, что пенсионерке резко стало плохо и она потеряла сознание. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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