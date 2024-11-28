ЕС выделит Украине 18 млрд за счет российских активов

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Украине выделят помощь за счет российских активов
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Евросоюз подписал с Украиной меморандум, согласно которому Киеву выделят 18 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Для нас большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро для покрытия неотложных потребностей», — написал  Домбровскис в соцсети X. По его словам, это решение принято в рамках инициативы G7 по поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов. 

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Евросоюз подписал с Украиной меморандум, согласно которому Киеву выделят 18 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. «Для нас большая честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро для покрытия неотложных потребностей», — написал  Домбровскис в соцсети X. По его словам, это решение принято в рамках инициативы G7 по поддержке Украины за счет доходов от замороженных российских активов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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