Виллу Зеленского в Италии никто не хочет покупать

Виллу Зеленского в Форте-дей-Марми сняли с продажи
Зеленский пытался продать виллу за 4,5 млн евро
Вилла, связанная с семьей президента Украины Владимира Зеленского, в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми в настоящее время не выставлена на продажу и пустует. Об этом сообщила сотрудница одного из местных агентств недвижимости на условиях анонимности.

«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — отметила собеседница в беседе с РИА Новости, добавив, что сейчас в особняке никто не проживает. Отвечать на уточняющие вопросы, в том числе о сроках снятия объекта с продажи или его доступности для аренды, риелтор отказалась.

По данным местных агентств, аналогичные по классу виллы в Форте-дей-Марми оцениваются в 3,5–4 миллиона евро. Ранее, в 2021 году, украинское издание «Страна» сообщало, что вилла в Тоскане, принадлежащая семье Зеленского, была выставлена на продажу за 4,5 миллиона евро. В 2022 году появились сообщения о ее аренде российской парой, однако итальянские риелторы назвали это фейком и подчеркнули, что владельцы запретили сдавать объект гражданам РФ. Недвижимость в Форте-дей-Марми оформлена на компанию San Tommaso S.R.L., конечным бенефициаром которой является супруга президента Украины Елена Зеленская.

