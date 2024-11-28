Бизнесмен из Екатеринбурга убил себя после просьбы жены выпить таблетки

29 ноября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Мужчина угрожал убийством семье (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге 59-летний бизнесмен взбесился и покончил с собой после просьбы жены выпить таблетки, которые он принимал несколько лет после инсульта. Перед этим мужчина угрожал убийством семье. Информация об этом появилась в Telegram. «Четыре года назад у мужчины случился инсульт. Пришлось постоянно сидеть на лекарствах. Недавно супруга напомнила Игорю про очередной прием пилюль. Он вдруг вышел из себя — схватил нож, начал угрожать, что убьет всех, и покончил с собой», — передает telegram-канал Ural Mash. На место приехали медики, но ничего не смогли сделать. Отмечается, что мужчина возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 59-летний бизнесмен взбесился и покончил с собой после просьбы жены выпить таблетки, которые он принимал несколько лет после инсульта. Перед этим мужчина угрожал убийством семье. Информация об этом появилась в Telegram. «Четыре года назад у мужчины случился инсульт. Пришлось постоянно сидеть на лекарствах. Недавно супруга напомнила Игорю про очередной прием пилюль. Он вдруг вышел из себя — схватил нож, начал угрожать, что убьет всех, и покончил с собой», — передает telegram-канал Ural Mash. На место приехали медики, но ничего не смогли сделать. Отмечается, что мужчина возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.