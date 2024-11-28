28 ноября 2024

Бизнесмен из Екатеринбурга убил себя после просьбы жены выпить таблетки

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Мужчина угрожал убийством семье (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 59-летний бизнесмен взбесился и покончил с собой после просьбы жены выпить таблетки, которые он принимал несколько лет после инсульта. Перед этим мужчина угрожал убийством семье. Информация об этом появилась в Telegram.

«Четыре года назад у мужчины случился инсульт. Пришлось постоянно сидеть на лекарствах. Недавно супруга напомнила Игорю про очередной прием пилюль. Он вдруг вышел из себя — схватил нож, начал угрожать, что убьет всех, и покончил с собой», — передает telegram-канал Ural Mash. На место приехали медики, но ничего не смогли сделать.

Отмечается, что мужчина возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 59-летний бизнесмен взбесился и покончил с собой после просьбы жены выпить таблетки, которые он принимал несколько лет после инсульта. Перед этим мужчина угрожал убийством семье. Информация об этом появилась в Telegram. «Четыре года назад у мужчины случился инсульт. Пришлось постоянно сидеть на лекарствах. Недавно супруга напомнила Игорю про очередной прием пилюль. Он вдруг вышел из себя — схватил нож, начал угрожать, что убьет всех, и покончил с собой», — передает telegram-канал Ural Mash. На место приехали медики, но ничего не смогли сделать. Отмечается, что мужчина возглавлял несколько компаний, занимался противопожарными системами и был учредителем организации ветеранов борьбы с преступностью. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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