Путин показал, что для борьбы с русофобами у России есть не только «Орешник»

Путин снизил градус русофобии в Казахстане
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин укрепил гуманитарное сотрудничество России и Казахстана
Президент Владимир Путин укрепил гуманитарное сотрудничество России и Казахстана Фото:

Президент Владимир Путин показал, что Россия может решать свои внешнеполитические задачи не только ракетами «Орешник», но и с помощью «мягкой силы». Как объяснила URA.RU доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко, договоренности об укреплении гуманитарного сотрудничества, достигнутые во время госвизита в Казахстан с лидером Касым-Жомартом Токаевым,  помогут снизить уровень русофобии в соседней стране.

«У нас самая протяженная сухопутная граница, тесное экономическое сотрудничество, межрегиональное. Президенты России и Казахстана показывают, что взаимное сотрудничество является приоритетным, именно культурно-гуманитарные связи, где позиции более уязвимы. Эта демонстрация направлена на то, чтобы минимизировать и погасить русофобию, показать, что это не является официальной позицией Казахстана, что Астана выступает за отношения с Россией, в том числе по этому довольно чувствительному направлению», — пояснила Войко.

На переговорах Путина и Токаева большое внимание было уделено тематике гуманитарного взаимодействия: открытию учебных заведений, русскому языку, различным культурным мероприятиям. В совместном заявлении об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка один из трех разделов (едва ли не самый объемный) посвящен именно культурно-гуманитарным связям.

После начала спецоперации многие стали забывать, что у России для достижения своих внешнеполитических целей есть еще публичная дипломатия и «мягкая сила», отметила политолог. Президент использует эти инструменты, чтобы вразумить ту часть казахстанского общества, которая агрессивно настроена по отношению к России, ставит под сомнение как общую историю двух стран, так и их совместное будущее, добавила собеседница URA.RU. По ее мнению, Путин и Токаев стремятся укрепить гуманитарное сотрудничество, чтобы обезопасить совместные экономические проекты, в которые вкладываются значительные средства.

Путин не случайно уделил особое внимание работе русскоязычных школ и филиалов университетов в Казахстане, ведь образование — ключевой проводник российской культуры, добавила Войко. Она также отметила, что некоторые русофобы не любят Россию из-за протестов в январе 2022 года, когда силы ОДКБ откликнулись на просьбу о помощи Казахстана. Токаев же понимает, что для безопасности страны ему просто необходима Россия, причем это касается и экономической независимости, ведь в регионе весьма активно действует Китай, резюмировала Войко.

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Президент Владимир Путин показал, что Россия может решать свои внешнеполитические задачи не только ракетами «Орешник», но и с помощью «мягкой силы». Как объяснила URA.RU доцент департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгения Войко, договоренности об укреплении гуманитарного сотрудничества, достигнутые во время госвизита в Казахстан с лидером Касым-Жомартом Токаевым,  помогут снизить уровень русофобии в соседней стране. «У нас самая протяженная сухопутная граница, тесное экономическое сотрудничество, межрегиональное. Президенты России и Казахстана показывают, что взаимное сотрудничество является приоритетным, именно культурно-гуманитарные связи, где позиции более уязвимы. Эта демонстрация направлена на то, чтобы минимизировать и погасить русофобию, показать, что это не является официальной позицией Казахстана, что Астана выступает за отношения с Россией, в том числе по этому довольно чувствительному направлению», — пояснила Войко. На переговорах Путина и Токаева большое внимание было уделено тематике гуманитарного взаимодействия: открытию учебных заведений, русскому языку, различным культурным мероприятиям. В совместном заявлении об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка один из трех разделов (едва ли не самый объемный) посвящен именно культурно-гуманитарным связям. После начала спецоперации многие стали забывать, что у России для достижения своих внешнеполитических целей есть еще публичная дипломатия и «мягкая сила», отметила политолог. Президент использует эти инструменты, чтобы вразумить ту часть казахстанского общества, которая агрессивно настроена по отношению к России, ставит под сомнение как общую историю двух стран, так и их совместное будущее, добавила собеседница URA.RU. По ее мнению, Путин и Токаев стремятся укрепить гуманитарное сотрудничество, чтобы обезопасить совместные экономические проекты, в которые вкладываются значительные средства. Путин не случайно уделил особое внимание работе русскоязычных школ и филиалов университетов в Казахстане, ведь образование — ключевой проводник российской культуры, добавила Войко. Она также отметила, что некоторые русофобы не любят Россию из-за протестов в январе 2022 года, когда силы ОДКБ откликнулись на просьбу о помощи Казахстана. Токаев же понимает, что для безопасности страны ему просто необходима Россия, причем это касается и экономической независимости, ведь в регионе весьма активно действует Китай, резюмировала Войко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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