На ремонт какой техники чаще всего тратят деньги жители ХМАО

Жители Югры чаще всего тратят деньги на починку фотоаппаратов, колонок и видеотехники. Осенью спрос на услуги по их ремонту вырос более чем на 150%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Наибольший рост интереса к ремонту фото-, аудио- и видеотехники — спрос увеличился на 154%. На второй строчке в списке самых востребованных услуг — ремонт кондиционеров с ростом спроса на 61%. Замыкают тройку лидеров варочные панели и духовые шкафы с ростом спроса на 30%», — говорится в исследовании.
Повышенный спрос на ремонт кондиционеров аналитики связывают с жарким летом. А кухонная техника ломается прежде всего, поскольку осенью люди чаще готовят дома. «Спрос на ремонт мобильных устройств вырос на 34%. Также востребованным остается ремонт телевизоров — спрос показал рост на 10%», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что летом в регионе падали цены на бытовую технику. Больше всего тогда ситуация коснулась телевизоров и микроволновок.
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