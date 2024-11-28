28 ноября 2024

На ремонт какой техники чаще всего тратят деньги жители ХМАО

Жители ХМАО массово ремонтируют бытовую технику
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью югорчане тратятся на починку фотоаппаратов, колонок и видеотехники
Осенью югорчане тратятся на починку фотоаппаратов, колонок и видеотехники Фото:

Жители Югры чаще всего тратят деньги на починку фотоаппаратов, колонок и видеотехники. Осенью спрос на услуги по их ремонту вырос более чем на 150%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Наибольший рост интереса к ремонту фото-, аудио- и видеотехники — спрос увеличился на 154%. На второй строчке в списке самых востребованных услуг — ремонт кондиционеров с ростом спроса на 61%. Замыкают тройку лидеров варочные панели и духовые шкафы с ростом спроса на 30%», — говорится в исследовании.

Повышенный спрос на ремонт кондиционеров аналитики связывают с жарким летом. А кухонная техника ломается прежде всего, поскольку осенью люди чаще готовят дома. «Спрос на ремонт мобильных устройств вырос на 34%. Также востребованным остается ремонт телевизоров — спрос показал рост на 10%», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что летом в регионе падали цены на бытовую технику. Больше всего тогда ситуация коснулась телевизоров и микроволновок.

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Жители Югры чаще всего тратят деньги на починку фотоаппаратов, колонок и видеотехники. Осенью спрос на услуги по их ремонту вырос более чем на 150%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Наибольший рост интереса к ремонту фото-, аудио- и видеотехники — спрос увеличился на 154%. На второй строчке в списке самых востребованных услуг — ремонт кондиционеров с ростом спроса на 61%. Замыкают тройку лидеров варочные панели и духовые шкафы с ростом спроса на 30%», — говорится в исследовании. Повышенный спрос на ремонт кондиционеров аналитики связывают с жарким летом. А кухонная техника ломается прежде всего, поскольку осенью люди чаще готовят дома. «Спрос на ремонт мобильных устройств вырос на 34%. Также востребованным остается ремонт телевизоров — спрос показал рост на 10%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что летом в регионе падали цены на бытовую технику. Больше всего тогда ситуация коснулась телевизоров и микроволновок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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