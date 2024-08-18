В ХМАО упали цены на бытовую технику

В Ханты-Мансийском автономном округе в июле упали цены на бытовую технику. Больше всего ситуация коснулась телевизоров и микроволновок, сообщили аналитики Центробанка.
«В результате в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее (в июне были дороже), замедлился годовой рост цен на микроволновые печи», — говорится на сайте Банка России. Снижение цен аналитики связывают с укреплением рубля.
По этой же причине в регионе снизились цены на новые иномарки и автотовары, например, детские кресла и шины. «Замедлению роста цен на новые иномарки способствовало увеличение их поставок из отдельных стран», — уточняют в ЦБ.
Ранее URA.RU рассказывало, какие автомобили чаще всего жители ХМАО покупают за рубежом. Тогда речь шла о немецких, американских и японских марках.
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