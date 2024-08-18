18 августа 2024
17 августа 2024

В ХМАО упали цены на бытовую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены снизились на телевизоры и микроволновки
Цены снизились на телевизоры и микроволновки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в июле упали цены на бытовую технику. Больше всего ситуация коснулась телевизоров и микроволновок, сообщили аналитики Центробанка.

«В результате в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее (в июне были дороже), замедлился годовой рост цен на микроволновые печи», — говорится на сайте Банка России. Снижение цен аналитики связывают с укреплением рубля.

По этой же причине в регионе снизились цены на новые иномарки и автотовары, например, детские кресла и шины. «Замедлению роста цен на новые иномарки способствовало увеличение их поставок из отдельных стран», — уточняют в ЦБ.

Ранее URA.RU рассказывало, какие автомобили чаще всего жители ХМАО покупают за рубежом. Тогда речь шла о немецких, американских и японских марках.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в июле упали цены на бытовую технику. Больше всего ситуация коснулась телевизоров и микроволновок, сообщили аналитики Центробанка. «В результате в июле телевизоры стали дешевле, чем годом ранее (в июне были дороже), замедлился годовой рост цен на микроволновые печи», — говорится на сайте Банка России. Снижение цен аналитики связывают с укреплением рубля. По этой же причине в регионе снизились цены на новые иномарки и автотовары, например, детские кресла и шины. «Замедлению роста цен на новые иномарки способствовало увеличение их поставок из отдельных стран», — уточняют в ЦБ. Ранее URA.RU рассказывало, какие автомобили чаще всего жители ХМАО покупают за рубежом. Тогда речь шла о немецких, американских и японских марках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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