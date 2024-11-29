29 ноября 2024

«Потому что»: организатор отказалась называть причину отмены гастролей Гоши Куценко в ХМАО

Организатор отказалась называть причину отмены гастролей Гоши Куценко в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Гоша Куценко должен был выступить в ХМАО в декабре, внезапно концерты отменили
Гоша Куценко должен был выступить в ХМАО в декабре, внезапно концерты отменили Фото:

Организатор концертов в ХМАО Елена Витко отказалась назвать причину отмены выступлений артиста Гоши Куценко в Сургуте и Ханты-Мансийске. В беседе с URA.RU она заявила, что журналистам не нужно об этом знать.

«Какая разница URA.RU, почему отменили концерты? Все билеты возвращаются. Концертный тур отменен. На вопрос „почему“ есть ответ — потому что. <…> Не собираюсь выдавать коммерческую тайну», — прокомментировала Витко.

Агентство также просило прокомментировать ситуацию агента артиста. На момент публикации ответ не поступил.

Выступления Куценко в Сургуте и Ханты-Мансийске должны были состояться в начале декабря. За несколько дней концерты внезапно отменили. Зрители могут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.

Ранее URA.RU сообщало о переносе выступлений звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО. Концерты известных юмористов с ТНТ должны были состояться в Сургуте и Нижневартовске в конце ноября, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.

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Организатор концертов в ХМАО Елена Витко отказалась назвать причину отмены выступлений артиста Гоши Куценко в Сургуте и Ханты-Мансийске. В беседе с URA.RU она заявила, что журналистам не нужно об этом знать. «Какая разница URA.RU, почему отменили концерты? Все билеты возвращаются. Концертный тур отменен. На вопрос „почему“ есть ответ — потому что. <…> Не собираюсь выдавать коммерческую тайну», — прокомментировала Витко. Агентство также просило прокомментировать ситуацию агента артиста. На момент публикации ответ не поступил. Выступления Куценко в Сургуте и Ханты-Мансийске должны были состояться в начале декабря. За несколько дней концерты внезапно отменили. Зрители могут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения. Ранее URA.RU сообщало о переносе выступлений звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО. Концерты известных юмористов с ТНТ должны были состояться в Сургуте и Нижневартовске в конце ноября, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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