В ХМАО отменили концерты Гоши Куценко

В Сургуте и Ханты-Мансийске отменили выступления актера театра и кино Гоши Куценко, запланированные в ноябре. Объявления опубликовали концертные площадки.
«Отмена концерта Гоши Куценко. По поводу возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте Сургутской филармонии.
Аналогичное объявление появилось и в соцсетях ханты-мансийского КТЦ «Югра-Классик». Причина отмены выступлений Куценко не уточняется.
Корреспондент агентства обратился за комментарием к представителям артиста. Оперативно получить ответ не удалось.
Ранее URA.RU сообщало о переносе выступлений звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО. Концерты известных юмористов с ТНТ должны были состояться в Сургуте и Нижневартовске в конце ноября, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.
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