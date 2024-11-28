28 ноября 2024

В ХМАО отменили концерты Гоши Куценко

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина отмены концертов Гоши Куценко в ХМАО не уточняется
Причина отмены концертов Гоши Куценко в ХМАО не уточняется Фото:

В Сургуте и Ханты-Мансийске отменили выступления актера театра и кино Гоши Куценко, запланированные в ноябре. Объявления опубликовали концертные площадки.

«Отмена концерта Гоши Куценко. По поводу возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте Сургутской филармонии.

Аналогичное объявление появилось и в соцсетях ханты-мансийского КТЦ «Югра-Классик». Причина отмены выступлений Куценко не уточняется.

Корреспондент агентства обратился за комментарием к представителям артиста. Оперативно получить ответ не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о переносе выступлений звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО. Концерты известных юмористов с ТНТ должны были состояться в Сургуте и Нижневартовске в конце ноября, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.

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В Сургуте и Ханты-Мансийске отменили выступления актера театра и кино Гоши Куценко, запланированные в ноябре. Объявления опубликовали концертные площадки. «Отмена концерта Гоши Куценко. По поводу возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения билетов», — говорится на сайте Сургутской филармонии. Аналогичное объявление появилось и в соцсетях ханты-мансийского КТЦ «Югра-Классик». Причина отмены выступлений Куценко не уточняется. Корреспондент агентства обратился за комментарием к представителям артиста. Оперативно получить ответ не удалось. Ранее URA.RU сообщало о переносе выступлений звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО. Концерты известных юмористов с ТНТ должны были состояться в Сургуте и Нижневартовске в конце ноября, но из-за съемок артистов в телепередаче гастроли перенесли на весну 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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