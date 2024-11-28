Названа причина переноса гастролей звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО

Гастроли звезд шоу с ТНТ «Однажды в России» в Сургуте и Нижневартовске пришлось перенести из-за съемок юмористов в телепередаче. Об этом URA.RU сообщили в концертном агентстве, которое занимается организацией туров известных российских артистов.
«Ввиду очного процесса на канале „НТВ“ в передаче „Звезды“ график артистов изменился. Поэтому произошел перенос», — следует из сообщения.
Выступления знаменитых юмористов в ХМАО должны были состояться в конце ноября. Теперь концерты запланированы на март 2025 года. Купленные билеты остаются действительными на новую дату.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях в гастролях Дмитрия Певцова. Он должен был приехать в Сургуте и Нижневартовск должны в ноябре, но внезапно визиты перенесли на весну 2025 года.
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