Экс-звезда «Дома-2» из Екатеринбурга резко поднял цены на корпоративы

Олег Майами поднял гонорары на новогодние корпоративы до 2,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Майами не будет выступать, если упомянут его участие в «Доме-2» (архивное фото)
Олег Майами не будет выступать, если упомянут его участие в «Доме-2» (архивное фото) Фото:

Певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) поднял цены на корпоративы до 2,8 миллионов рублей в преддверии Нового года. Ранее его частные выступления были дешевле на 800 тысяч рублей.

«К Новому году Олег Майами поднял ценник на корпоративы на 800 тысяч рублей и теперь стоит 2,8 миллиона рублей. Герой запрещает упоминать в своих афишах, что он был участником „Дома-2“ и гостем „ЧБД“ (шоу „Что было дальше?“ — 2,6 млн подписчиков в VK Видео). Уральский парень требует называть себя исключительно певцом, иначе отказывается от выступлений», — передает telegram-канал Shot.

Помимо гонорара потенциальному клиенту придется потратиться на отель, где должен быть тренажерный зал. Также Майами нужны продукты для правильного питания, зеркало, Playstation с установленной футбольной игрой и листочки с маркерами.

Олег Майами 29 ноября прилетел в Екатеринбург вместе певцом Лешей Свиком (Алексей Норкитович) и комиком Кареной Макареной (Карен Акопян). Целью его приезда был концерт в TeleClub.

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Певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) поднял цены на корпоративы до 2,8 миллионов рублей в преддверии Нового года. Ранее его частные выступления были дешевле на 800 тысяч рублей. «К Новому году Олег Майами поднял ценник на корпоративы на 800 тысяч рублей и теперь стоит 2,8 миллиона рублей. Герой запрещает упоминать в своих афишах, что он был участником „Дома-2“ и гостем „ЧБД“ (шоу „Что было дальше?“ — 2,6 млн подписчиков в VK Видео). Уральский парень требует называть себя исключительно певцом, иначе отказывается от выступлений», — передает telegram-канал Shot. Помимо гонорара потенциальному клиенту придется потратиться на отель, где должен быть тренажерный зал. Также Майами нужны продукты для правильного питания, зеркало, Playstation с установленной футбольной игрой и листочки с маркерами. Олег Майами 29 ноября прилетел в Екатеринбург вместе певцом Лешей Свиком (Алексей Норкитович) и комиком Кареной Макареной (Карен Акопян). Целью его приезда был концерт в TeleClub.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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