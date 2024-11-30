Экс-звезда «Дома-2» из Екатеринбурга резко поднял цены на корпоративы

Певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) поднял цены на корпоративы до 2,8 миллионов рублей в преддверии Нового года. Ранее его частные выступления были дешевле на 800 тысяч рублей.
«К Новому году Олег Майами поднял ценник на корпоративы на 800 тысяч рублей и теперь стоит 2,8 миллиона рублей. Герой запрещает упоминать в своих афишах, что он был участником „Дома-2“ и гостем „ЧБД“ (шоу „Что было дальше?“ — 2,6 млн подписчиков в VK Видео). Уральский парень требует называть себя исключительно певцом, иначе отказывается от выступлений», — передает telegram-канал Shot.
Помимо гонорара потенциальному клиенту придется потратиться на отель, где должен быть тренажерный зал. Также Майами нужны продукты для правильного питания, зеркало, Playstation с установленной футбольной игрой и листочки с маркерами.
Олег Майами 29 ноября прилетел в Екатеринбург вместе певцом Лешей Свиком (Алексей Норкитович) и комиком Кареной Макареной (Карен Акопян). Целью его приезда был концерт в TeleClub.
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