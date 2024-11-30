30 ноября 2024
29 ноября 2024

В Нижневартовске неделю ищут 52-летнего жителя Алтайского края. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске пропал житель Алтайского края
В Нижневартовске пропал житель Алтайского края Фото:

В ХМАО пропал 52-летний мужчина из Алтайского края. Неделю назад — 24 ноября — он сообщил родным, что остановился в одном из хостелов Нижневартовска. С того момента о его местоположении ничего неизвестно, на связь он не выходит, сообщили в поисковом отряде «Азимут».

«Пропал Дейнекин Александр Анатольевич 1973 года рождения. Житель Алтайского края. С 24 ноября перестал выходить на связь, и по настоящее время его местоположение не установлено. С его слов, остановился в одном из хостелов Нижневартовска», — написано в группе волонтеров VK.

На вид мужчине 50-55 лет. У него короткие седые волосы, светлые глаза, среднее телосложение и рост 170 сантиметров. Предположительно был одет в черную куртку, черную шапку, темные джинсы или камуфляжные штаны.

В Нижневартовске пропал житель Алтайского края
В Нижневартовске пропал житель Алтайского края
Фото:

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В ХМАО пропал 52-летний мужчина из Алтайского края. Неделю назад — 24 ноября — он сообщил родным, что остановился в одном из хостелов Нижневартовска. С того момента о его местоположении ничего неизвестно, на связь он не выходит, сообщили в поисковом отряде «Азимут». «Пропал Дейнекин Александр Анатольевич 1973 года рождения. Житель Алтайского края. С 24 ноября перестал выходить на связь, и по настоящее время его местоположение не установлено. С его слов, остановился в одном из хостелов Нижневартовска», — написано в группе волонтеров VK. На вид мужчине 50-55 лет. У него короткие седые волосы, светлые глаза, среднее телосложение и рост 170 сантиметров. Предположительно был одет в черную куртку, черную шапку, темные джинсы или камуфляжные штаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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